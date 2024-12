Stufa a legna Klass/Klass GL by EdilKamin

Con un elegante design a “clessidra”, la stufa a legna canalizzabile KLASS di EdilKamin è pensata per conquistare ogni ambiente, che sia un soggiorno dal gusto contemporaneo o un accogliente spazio dal fascino tradizionale. La cura dei dettagli si riflette nell’anta in ghisa con chiusura automatica soft-close e nel pratico vano porta-oggetti con sistema push-pull, che uniscono stile e funzionalità in un’unica soluzione.

Disponibile anche nella versione KLASS GL con frontale in vetro serigrafato e rifiniture in acciaio, questa stufa regala un’esperienza unica grazie all’ampia visione della fiamma che valorizza la magia del fuoco. Entrambi i modelli sono progettati per ospitare ciocchi di legna fino a 33 cm in orizzontale, garantendo performance eccellenti e un’estetica impeccabile.