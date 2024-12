La skincare rigenerativa AUTEUR

Sin dal 2021 AUTEUR (brand di cosmesi distribuito da The Beautyaholic’s Shop) ha definito un nuovo standard per la skincare rigenerativa, garantendo risultati veloci grazie a formule incredibilmente potenti. Una visione unica per la skincare che punta tutto sull’efficacia:

Rigenerazione e riparazione avanzata delle cellule, grazie ad una innovativa tecnologia di peptidi incapsulati e stabilizzati che assicura la consegna precisa di potenti molecole in profondità nell’epidermide attive fino a 72 ore, per un assorbimento ottimale.

Miglioramento completo dell’incarnato, grazie ad una ampia gamma di principi attivi a diverse densità molecolare che raggiunge simultaneamente i diversi strati dell’epidermide supportando il rinnovamento rigenerativo interno e superficiale.

Una skincare semplificata grazie a formule concentrate create con oltre 40 principi attivi, che uniscono la più avanzata biotecnologia e i più potenti antiossidanti per riparare, idratare e proteggere.

Qualche esempio?

Definitive Collagen Activator Serum 30ml

Un siero trasformativo formulato per offrire efficacia e protezione rigenerative superiori combinando la tecnologia peptidica di nuova generazione con una protezione antiossidante avanzata. Supporta la formazione di nuovo collagene per una pelle più soda, inibendone la degradazione, riducendo visibilmente la comparsa di rughe e mantenendo l’epidermide tonica ed affinata.

Gli agenti antinfiammatori bio-ottimizzati riducono i radicali liberi per proteggere la pelle dagli aggressori ambientali che accelerano l’invecchiamento

cellulare, mantenendola più luminosa e radiosa. Un complesso peptidico elevato migliora la compattezza e l’elasticità della pelle, rivelando contorni più scolpiti.

Definitive Retinol Serum 30ml

Un siero al retinolo altamente attivo e illuminante per uso notturno che dona una pelle visibilmente fresca e liscia. Rinvigorisce la funzionalità e l’aspetto naturale della pelle con una potente combinazione di Retinolo incapsulato (vitamina A) e Bakuchiol che stimolano il turnover cellulare, riducono la comparsa di iperpigmentazione e linee, e ripristinano la luminosità. Le ceramidi lenitive per la pelle e il complesso ialuronico AUTEUR proteggono la barriera lipidica e mantengono livelli ottimali di idratazione, mantenendo la pelle libera da irritazioni.

Definitive Eye Cream 30ml

Una crema per gli occhi altamente attiva, levigante e rassodante, formulata per ringiovanire la delicata zona degli occhi. Ripristina l’idratazione e protegge dai futuri segni dell’invecchiamento. Riduce le linee sottili e le zampe di gallina con peptidi intelligenti e ingredienti fitoattivi tra cui SYN®-AKE, Gatuline® Expression e Lift Oléoactif®, progettati specificamente per nutrire, illuminare e migliorare l’aspetto della zona degli occhi.

Le prestazioni e la biodisponibilità dei peptidi sono migliorate fino a 90 volte con Gold Pro-Collagen Peptide, un sofisticato sistema di distribuzione degli ingredienti con particelle di oro e platino, in grado di ringiovanire l’attività dei fibroblasti e stimolare la sintesi del collagene. Per una zona degli occhi più liscia, idratata e raffinata.

Definitive Renewal Cream 50ml

La formula definitiva per la trasformazione della pelle, una crema lifting e rigenerante in un blend ultra-ricco e intensamente idratante. Regala il ripristino immediato dell’idratazione e una barriera contro la perdita di idratazione, assicurando che la pelle rimanga morbida e tonica. Rigenera delicatamente e affina la consistenza con la nuova tecnologia Biomimetic Renewal Peptide, rivelando un colorito più uniforme e radioso. Aumenta le capacità di rinnovamento naturale della pelle grazie ad un complesso di Aminoacidi al Collagene che combina il meglio della tecnologia peptidica rigenerativa con un sistema di rilascio liposomiale per ottimizzare il trasferimento di molecole d’acqua nella pelle e regalare così un’idratazione intensiva.

In combinazione con estratto di Fungo della neve e Acido Ialuronico, rivitalizza e nutre la pelle per un aspetto più giovane e sano.