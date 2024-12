Il trattamento-uomo ad alta-tecnologia Soin Actif Calmant Hydratant di Eisenberg

Soin Actif Calmant Hydratant (trattamento attivo calmante idratante) di EISENBERG PARIS è l’innovativo trattamento per l’uomo metropolitano che unisce in un solo prodotto l’efficacia della Formula Trio-Moléculaire®, le ricerche all’avanguardia della biotecnologia sulle cellule staminali di origine vegetale e principi attivi naturali ad elevata performance. Ipoallergenico, senza parabeni, senza coloranti e senza profumo, è il trattamento ideale che le pelli sensibili desiderano.

Anche la pelle maschile, nonostante sia in genere più spessa e resistente alle aggressioni rispetto a quella delle donne, può essere sensibile oppure diventata più fragile col passare degli anni. Questa reattività cutanea può tradursi in spiacevoli sensazioni quali prurito, pelle che pizzica o tira, sensazione di calore, bruciore oppure arrossamenti.

Il prodotto, inoltre, risponde perfettamente anche alla spesso mancata attenzione degli uomini nell’uso dei trattamenti protettivi la mattina esponendosi a “pelle nuda” durante la maggior parte dei loro spostamenti o delle loro attività: in città, in moto, al lavoro, praticando sport, ecc. Per non parlare di altri fattori estremamente irritanti: la rasatura quotidiana e lo stress.

Soin Actif Calmant Hydratant (trattamento attivo calmante idratante) contiene l’estratto di Cellule Staminali di Foglie di Lampone dalle eccellenti

proprietà antiossidanti, antiinfiammatorie e protettrici del DNA. Le cellule di Lampone sono composte da un insieme di proteine, zuccheri e molecole antiossidanti. Sono particolarmente ricche di antocianine dall’azione calmante, di piccole molecole dalle proprietà anti-radicaliche e di proteine che, grazie al loro potere enzimatico, aiutano a neutralizzare gli agenti inquinanti ossidanti nocivi. Questi componenti sono presenti nell’estratto grazie a una tecnologia di coltura di cellule staminali. La loro attività viene mantenuta grazie a un processo di estrazione monitorato con precisione.

Sempre nel cuore dei trattamenti EISENBERG, la Formula Trio-Moléculaire® garantisce un effetto anti-età eccezionale e agisce delicatamente grazie alla presenza di principi attivi mirati di origine naturale e ultra performanti. Scoperta dalla ricerca EISENBERG, la Formula Trio-Moléculaire® è stata brevettata da José Eisenberg in tutto il mondo ed è esclusiva del suo Marchio.

In Soin Actif Calmant Hydratant sono presenti anche l’Olio di Jojoba dalle proprietà idratanti,rigeneranti, tonificanti ed emollienti ideali dopo la rasatura; il Burro di Karité puro e altamente rigenerante che dona maggiore morbidezza e comfort alle pelli aggredite e sensibili; le

Vitamine E e C selezionate per la loro riconosciuta azione antiossidante e il Bisabololo, noto per le sue proprietà emollienti, lenitive e anti-infiammatorie per contribuire in particolare a lenire rapidamente l’irritazione da rasoio e gli arrossamenti cutanei.

Questo prodotto è ideale per l’uomo attivo, per gli uomini che sono soggetti a pelle reattiva scatenata da diversi fattori quali la rasatura, l’uso di trattamenti inadeguati e/o aggressivi, le variazioni e aggressioni climatiche, l’inquinamento ambientale, gli agenti irritanti quali il polline oppure i cibi speziati e l’alcol.