Malo for dogs presenta MOG, la linea di maglioncini e copertine in cashmere per gli amici a quattro zampe

MOG: Malo for dogs, la linea di maglioncini e copertine in cashmere per gli amici a quattro zampe, si arricchisce di nuovi colori e nuovi dettagli ultra-pratici. Un arcobaleno di gioia e tenerezza per tenere al caldo i nostri pelosi, con stile ed eleganza.

I maglioncini per cani, morbidi e caldi, in prezioso cashmere, sono proposti in tre modelli:

Less is more, maglioncino girocollo logato Malo in puro cashmere, Malo-ve, maglioncino a costa inglese con collo alto logato Malo in puro cashmere, Timeless Love, maglioncino a costa inglese con collo aperto in puro cashmere.

Oltre alla vestibilità migliorata, la linea di maglioncini per cani, vanta nuovissime colorazioni. In aggiunta all’arancione, verde mela, glicine, nero, gli azzurri e i grigi, Malo propone nuovissime nuances per i nostri amici pelosi: vinaccia, verdone, verde acqua, verde prato, blu navy, giallo sole e marrone.

Anche la linea di copertine Cashmere Dream si arricchisce con le nuove colorazioni e presenta nuovi dettagli ultra-pratici. Realizzate in puro cashmere 2/28 finezza 10, le copertine sono sfoderabili, grazie a una pratica zip e, al loro interno, presentano un cuscino leggermente imbottito. Di due diverse misure, una più grande e una più piccola, presentano il logo Malo realizzato con la tecnica jacquard. Un connubio di morbidezza ed eleganza, le copertine sono ideali da utilizzare in viaggio, sul sedile della macchina, al ristorante o sul divano di casa.

A completare la linea MOG, la guinzaglieria in pelle color blu Malo: il guinzaglio riprende l’iconico intreccio realizzato a mano della storica borsa velvet di Malo, in pelle e velluto; il collarino, di due diverse misure, presenta inciso il logo Malo. La guinzaglieria firmata Malo è metal free e nickel free, ipoallergenica, ipotossica, non cancerogena, al fine di garantire la salute e il benessere dei pelosi ed evitare l’inquinamento ambientale.