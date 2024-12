Eleganza contemporanea di FerreroLegno che presenta un’innovativa porta a bilico

Nell’ottica di offrire soluzioni all’avanguardia e che sempre più guardano al design come elemento imprescindibile, FerreroLegno presenta la porta con sistema a bilico che diventa elegante elemento d’arredo. In linea con i trend più attuali che prediligono soluzioni connettive di tipo architetturale, questo nuovo sistema di partizione separa e unisce ambienti senza appesantire creando intriganti giochi di pieni e vuoti.

L’anta ruota su se stessa, con l’ausilio di un perno decentrato, grazie ad un sofisticato meccanismo dotato di rientro ammortizzato che rende questa porta simile a una quinta. La sua apertura può infatti avvenire in entrambe le direzioni, con l’arresto automatico in chiusura e con fermo dell’anta a 90°.

Si tratta di una scelta ottimale sia in termini di spazio che di estetica: la naturale bellezza del legno viene esaltata dalla pulizia formale della struttura che esclude l’ingombro di un telaio a muro, per un effetto dall’eleganza contemporanea.

Comfort e funzionalità sono ulteriori plus di questa porta basculante bidirezionale dotata di un innovativo sistema di apertura con cerniera di rotazione integrata e non visibile sul pannello che consente all’anta di richiudersi dolcemente e in piena autonomia.

Questo innovativo sistema a bilico è disponibile nelle nuances delle palette bio di FerreroLegno Iride e ULTRAopaco oltre che nella finitura laccato lucido e in grezzo predefinito così da potersi abbinare perfettamente al colore scelto per le pareti, trovando la sua collocazione ideale sia in ambienti contract che residenziali.