Proteggere la pelle delle mani con la nuova crema Gallinée

Gallinée, nuovo brand sotto il cappello del Gruppo Shiseido e fondato dalla Dottoressa Marie Drago, affonda le sue radici sullo studio del microbioma cutaneo. Infatti, i prodotti del brand sono pensati appositamente per preservare la preziosa barriera che protegge la cute.

Proprio in occasione dei primi freddi, la barriera cutanea può subire danni consistenti se non trattata in maniera corretta, in particolar modo la disidratazione può causare micro ferite che con il tempo si trasformano in rughe di espressione e linee che solcano la pelle. Per questo motivo è importante prendersi sempre cura della pelle con i prodotti giusti che possano aiutare a preservare questa flora batterica che svolge un lavoro così importante.

I prodotti Gallinée si dividono in quattro gamme principali, pensate appositamente per rispettare il microbioma cutaneo e mantenere l’equilibrio della flora della pelle. La referenza “mai più senza” Crème Mains, per esempio, è stata creata per affrontare l’inverno.

La crema riparatrice per mani è prodigiosa. Riparatrice, nutriente ma non appiccicosa e non grassa, ripara la barriera cutanea e aiuta a sostenere il microbioma cutaneo danneggiato. Probiotici, prebiotici e postbiotici proteggono le mani dopo il lavaggio.

La crema mani Gallinée vanta una formula leggera e di rapido assorbimento per ammorbidire e nutrire intensamente le mani secche. La formula ultra-attiva contiene burro di karité idratante ed estratto di margherita illuminante, combinati con un complesso triplo biotico brevettato di prebiotici, probiotici e postbiotici. Per aiutare a sostenere il microbioma della pelle nel modo più delicato ed efficace possibile.

“Questa crema mani è un vero must-have per chi soffre di secchezza ma detesta la sensazione di unto e appiccicoso che spesso lasciano altre creme. È la mia piccola star, sempre presente nei backstage delle sfilate e dei servizi di moda, dove i truccatori la adorano. Il nostro ultimo prodotto, testato anche su pelli con eczema, ha ottenuto risultati eccellenti!”- Marie Drago.