Aria, la poltrona lounge de laCividina che unisce leggerezza e audacia

La sua storia è unica, un mix di audacia, maestria artigianale e innovazione. Un giorno, quasi per gioco, Matteo Thun e Antonio Rodriguez presentarono a Fulvio Bulfoni, Presidente e anima de laCividina, un modellino in cartoncino di una poltrona, un progetto custodito nel cassetto da anni. Nessuna azienda era mai riuscita a realizzarlo, ma Fulvio accolse la sfida, promettendo di concretizzarlo in un anno. La realtà superò le aspettative: bastarono nove mesi e oltre 100 tentativi per dar vita ad Aria.

La difficoltà principale? La scelta del materiale e una struttura che non cedesse al peso

Il carbonio non rispecchiava l’identità aziendale, ma un fabbro-artigiano fornì l’intuizione giusta: un foglio di lamiera d’acciaio di 4 mm, tagliato a laser con motivi a rombi (che diventarono poi il tratto distintivo della poltrona), combinato con lame di ferro piegate e sagomate attraverso cilindri di 2 diverse dimensioni. Questo gioco di pieni e vuoti alleggerisce la percezione visiva del volume, donando al prodotto una delicatezza ma allo stesso tempo una personalità senza compromessi.

Il processo, reso possibile grazie alla modellazione della lamiera attraverso i cilindri “riscaldati”, garantì una sagomatura resistente ed elegante, risolvendo il problema strutturale.

A completare questa struttura unica nel suo genere, laCividina ha scelto un rivestimento in pregiato cuoio, applicato completamente a mano dai suoi artigiani e disponibile in tre sofisticate tonalità – naturale, marrone e nero: ogni striscia viene tagliata e incollata con una colla appositamente sviluppata per laCividina, aggiungendo un ulteriore tocco artigianale al prodotto.

Contraddistinta dal un design retro-futuristico, la poltrona lounge Aria de laCividina combina magistralmente eleganza e audacia: la struttura in acciaio, pur richiamando la solidità delle classiche poltrone imbottite, si distingue per una leggerezza visiva sorprendente.

Aria, come la maggior parte dei prodotti de laCividina, offre una vasta possibilità di personalizzazione, con quindici finiture in metallo che spaziano dalle tonalità neutre come il nero, il bianco e il grigio scuro, fino alle sfumature più espressive come il prugna, l’ottone e l’azzurro fiordaliso. Questo ampio ventaglio cromatico consente di adattare Aria a ogni contesto, rendendola la protagonista ideale di ambienti minimalisti, moderni o anche più classici. Aria non è solo una poltrona, ma il simbolo della capacità di laCividina di trasformare una sfida in un capolavoro di design e innovazione ma soprattutto di parlare tanto di innovazione quanto di tradizione.