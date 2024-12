Baby Malo, la nuova linea dedicata ai bebè firmata Malo Cashmere

Malo Cashmere presenta la linea Baby Malo, pensata per avvolgere i più piccoli in un tenero e caldo abbraccio di puro cashmere, offrendo tutto il comfort e la morbidezza che meritano. Ogni capo è realizzato con cura e attenzione, per garantire ai bebè una sensazione unica di calore e delicatezza, nel rispetto delle loro pelli delicate e sensibili, secondo i più alti standard di qualità.

La nuova linea Malo Baby è una coccola di morbidezza dedicata ai più piccoli, realizzata interamente in pregiato cashmere per garantire il massimo del comfort. La collezione include: una tutina intera con bottoni e una lavorazione a treccine, un completo composto da pantaloni e maglioncino con lavorazione treccina, acquistabili insieme o separatamente, un soffice plaid, delle scarpine e un cappellino, tutti con una delicata lavorazione e treccine.

Ogni capo è disponibile in tre tonalità neutre: bianco-panna, beige e grigio chiaro, per una collezione che unisce qualità, calore e stile senza tempo.

Massima attenzione anche al packaging. Per chiudere le shopper, Malo ha creato un cartellino a forma di orsetto e uno speciale chiudi pacco che riproduce l’iconica maglia del brand fiorentino, al cui interno si trova della lavanda, diventando così un naturale profuma-armadi e antitarme.

Realizzata con pregiati filati in cashmere 100% Made in Italy, la linea baby di Malo è un vero abbraccio di morbidezza. Ogni capo è pensato per offrire comfort, calore e delicatezza alla pelle dei neonati, garantendo uno stile raffinato e senza tempo. Ogni dettaglio racconta la passione per l’artigianalità e l’eccellenza che da oltre cinquant’anni contraddistinguono Malo Cashmere.