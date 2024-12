Una nuova versione del modello Overseas tourbillon di Vacheron Constantin

Interamente realizzato in titanio, il nuovo modello overseas tourbillon di Vacheron Constantin si presenta con il quadrante blu, tipico della collezione. Un modello a carica automatica alimentato dal calibro 2160 ultrasottile di Manifattura e dotato di tre bracciali/cinturini intercambiabili forniti con l’orologio: titanio, pelle di vitello, caucciù.

Vacheron Constantin amplia la sua gamma di orologi in titanio con un modello Overseas tourbillon. Interamente realizzato in titanio, dalla cassa al bracciale, dalla corona alla lunetta, questo modello impreziosito dall’emblematico quadrante blu della collezione è alimentato dal Calibro 2160 ultrasottile a carica automatica.

Dotato di un regolatore del tourbillon visibile a ore 6 attraverso un’apertura del quadrante, il movimento presenta una massa oscillante periferica in oro 22 carati che aziona il calibro e assicura una comoda riserva di carica di oltre tre giorni. Grazie alla finitura estremamente meticolosa sia della cassa in titanio che del movimento, questo Overseas tourbillon è in sintonia perfetta con lo spirito di una collezione dedicata ai viaggi. È fornito con un bracciale integrato in titanio (dotato di fibbia déployante a tripla lama in titanio grado 5) che può essere sostituito senza utensili e alternato a due cinturini in pelle di vitello blu e caucciù (con fibbia déployante in titanio grado 5 intercambiabile).

Un orologio Vacheron Constantin è molto più della somma dei suoi componenti. Partendo da uno schizzo, da un disegno geometrico e dalle sue estensioni tecniche, nasce un intero mondo di forme, colori e texture. Le complesse strutture dell’ingegneria meccanica si combinano con il design; la meticolosità dei dettagli dà vita alla grazia; l’intelligenza artigianale accende le emozioni.

Basati su uno studio formale e matematico, i segnatempo Vacheron Constantin sono dotati di anima ed eleganza, e rappresentano la massima espressione del talento artistico. Grazie a questo nuovo modello interamente in titanio, lo spirito sporty-chic della collezione Overseas si inserisce nel tema scelto da Vacheron Constantin per il 2024, evidenziando in che modo l’arte si ispira alle forme geometriche.