I sistemi multifunzionali Clei per il “back to school”

Il rientro a scuola è prossimo e la riflessione sul nuovo anno scolastico da trascorrere tra le pareti domestiche, porta con sé idee di messa a punto per ambienti di studio efficienti e confortevoli. Spazi che si amplificano, si moltiplicano, si compongono e si trasformano. Così l’arredo diventa dinamico e interattivo grazie alla multifunzionalità dei sistemi trasformabili di Clei. Un ambiente di studio ben progettato e organizzato incoraggia produttività e motivazione. Per Clei, multifunzionalità sistemica significa dilatare lo spazio e mutare il flusso del tempo.

La possibilità di avere una workstation flessibile nel proprio ambiente domestico è possibile con Home Office di Clei. Si tratta di un modulo attrezzato caratterizzato dal minimo ingombro da chiuso e dalla massima funzionalità da aperto. Il mobile contenitore con ante battenti e chiusura a pressione da aperto presenta un ampio scrittoio a ribalta, inoltre, funzionalità e precisione si equilibrano nel vano giorno, corredato da mensola in lamiera microforata, passacavi, illuminazione LED e ribaltina superiore.

Le due versioni, Home Office 1478 e Home Office 2200, rendono personalizzabile e versatile il prodotto, dando la possibilità di scegliere tra due altezze distinte e finiture differenti. La proposta consente di avere una soluzione perfettamente funzionale, integrata nella parete del programma componibile, che scompare quando non la si usa, così da ridurre notevolmente lo spazio impiegato.

Combinare lavoro e riposo è possibile con Kali Board 90 di Clei, la soluzione perfetta che combina produttività e relax in un unico sistema trasformabile. Con un semplice movimento basculante, il piano scrittoio maxi si posiziona sotto il letto orizzontale singolo a scomparsa, senza necessità di rimuovere nulla dall’ampio piano di lavoro. Così durante il giorno la scrivania a scomparsa può essere utilizzata in base alle diverse esigenze e, con un movimento fluido, si trasforma in un letto pronto all’uso.

Il sistema adotta un dispositivo di sicurezza che impedisce aperture o chiusure accidentali e assicura sicurezza nel suo utilizzo. Inoltre, opzionalmente, è possibile aggiungere un sistema luce Led all’interno del letto, certificato e conforme alla normativa in materia, dopo aver scelto le finiture più adatte tra quelle disponibili.

I letti a castello sono un’ingegnosa soluzione pratica per ottenere più posti letto, senza dover che consentono di ottimizzare lo spazio e le soluzioni firmate Clei permettono anche di rendere flessibile l’utilizzo dello spazio con l’integrazione di un piano lavoro perfetto per studio o lavoro in una metratura compatta. È il caso di Kali Duo Board, prodotto di Clei che racchiude creatività, innovazione e ingegnerizzazione. Il sistema trasformabile è composto da due letti a castello e un piano scrittoio molto grande in una composizione pratica e funzionale. L’apertura manuale è semplice e senza sforzi: lo scrittoio basculante si sposta verso il basso, posizionandosi orizzontalmente sotto il letto inferiore, rivelando una zona notte pronta all’uso. Nella posizione con letti a castello, supporto e ulteriore sicurezza sono garantiti dalla scaletta in alluminio anodizzato, fissata ad entrambi i letti. Per facilitare il rifacimento, il letto superiore è dotato del meccanismo di inclinazione e le barriere di protezione, nelle versioni disponibili – metallo e imbottite – sono reclinabili come la testata tessile. Il mobile è realizzato nelle altezze 194,3 e 220 cm, il secondo è completo anche di elemento contenitore con anta a scomparsa, così da moltiplicare e ottimizzare lo spazio disponibile.

I sistemi trasformabili multifunzionali Clei si integrano per misure e finiture con il nuovo sistema d’arredo modulare Making Room, dando vita a postazioni operative fully equipped, permettendo di scegliere tra una ricca varietà di soluzioni flessibili, dinamiche e multifunzione, di grande eleganza, funzionalità ed elevata sicurezza.