Flamingo di Noctis, il nuovo letto lineare e leggero da restare a mezz’aria

Design deciso e linee pulite: queste le caratteristiche di Flamingo, il letto che propone Noctis e fa della leggerezza la sua cifra distintiva. Interpretazione della continua ricerca su materiali innovativi e design originali, questa creazione combina la funzionalità con un’estetica minimalista e tratti essenziali.

Flamingo, una delle icone dell’azienda marchigiana, firmato studio V7, è disegnato con una forma lineare così leggera da restare a mezz’aria tra materiali decisi come la lana e il cuoio. I piedi arretrati, quindi nascosti alla vista, fanno sì che la base sottile sembri fluttuare in aria.

Il letto è realizzato in tessuto Nord Wool, una particolare lana che regala un caratteristico stile di cucito con tre impunture che corrono perimetralmente alla base. Le due testate a rullo celano invece un pistone a gas che grazie al sistema push-up ne permette il sollevamento.

Per la variante Flamingo Net, l’elegante rivestimento è stato realizzato in cuoio, disponibile in Nero e Testa di Moro. Per l’unico letto in cuoio della collezione Noctis, esperti tappezzieri hanno creato manualmente le sue trame, risaltandone gli intrecci e la maestria artigianale. Anche per questa versione, le due testate a rullo celano il pistone a gas e sono realizzate in pelle, nello stesso colore della struttura intrecciata.