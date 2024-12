Contrasto tra luce e ombra con il nuovo Grand Seiko Kodo Constant-force Tourbillon

Nel 2022 Grand Seiko ha presentato la sua prima complicazione meccanica, il Tourbillon a forza costante Kodo, un orologio rivoluzionario che combina per la prima volta nella storia dell’orologeria un tourbillon e un meccanismo a forza costante come un’unica unità su un solo asse. Questo lancio ha rappresentato una pietra miliare nella storia di Grand Seiko ed è stato riconosciuto dalla comunità orologiera internazionale quando è stato premiato lo stesso anno con il Chronometry Prize al Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Oggi la storia del Kodo si arricchisce con l’introduzione di un orologio in edizione limitata ispirato all’alba.

Mentre il primo Kodo esprimeva il crepuscolo serale attraverso la delicata interazione di luci e ombre che è al centro dell’estetica Grand Seiko, il nuovo orologio utilizza la medesima ispirazione per evocare l’alba, il delicato momento in cui la luce del mattino inizia a illuminare il cielo. I componenti del movimento sono caratterizzati dal color argento che conferisce al nuovo Kodo una lucentezza che accentua gli elementi intricati e stratificati, mettendo così in risalto la bellezza dei componenti accuratamente lucidati a mano.

Per la prima volta in un movimento di un orologio Grand Seiko, gli zaffiri blu vengono utilizzati come gioielli, aggiungendo un dettaglio inaspettato in perfetta armonia con il design. Esaminati e selezionati con cura, gli zaffiri di una tenue tonalità di blu ricordano una splendida alba.

Il design open-work non solo rivela la bellezza del movimento rifinito a mano, ma gli stessi spazi sono stati attentamente considerati per riflettere un importante valore culturale ed estetico giapponese che rispetta l’uso dello spazio vuoto. Un approccio che si riflette anche nelle anse che si armonizzano con la cassa conferendo leggerezza alla struttura.

Una sottile gradazione di luce viene espressa attraverso l’uso di diversi materiali e vari tipi di finitura. L’interno della cassa è in platino 950, mentre la cassa esterna è in Brilliant Hard Titanium, una lega due volte più dura dell’acciaio inossidabile, che rende l’orologio altamente resistente ai graffi. La combinazione dei due materiali crea una gradazione naturale e una bellezza duratura. Alcune parti della cassa, in entrambi i metalli, sono lucidate con la tecnica Zaratsu fino a ottenere una finitura a specchio senza distorsioni, mentre altre sfoggiano una finitura sottile. Ogni processo è completato a mano da artigiani e artigiane altamente qualificati per garantire un’elegante armonia visiva da ogni angolazione.

L’orologio è alimentato dall’innovativo Calibro 9ST1 in cui un meccanismo a forza costante e un tourbillon sono integrati come un’unica unità su un solo asse. Poiché non vi sono ruote o altri componenti tra i due meccanismi, non vi è alcuna perdita o variazione della coppia trasmessa dal meccanismo a forza costante al bilanciere, il che comporta una durata di circa 50 ore per il meccanismo a forza costante e un’ampiezza altamente stabile per il bilanciere. L’insieme di queste caratteristiche contribuisce all’elevato livello di stabilità e precisione del movimento. Inoltre, per il Calibro 9ST1 è stato stabilito lo standard Grand Seiko per la forza costante, in cui ogni movimento viene testato per ben 48 ore in ognuna delle sei posizioni e a tre temperature, una durata doppia rispetto allo standard Grand Seiko principale e allo standard del settore. Ogni movimento viene valutato nel corso di 34 giorni per verificarne l’accuratezza. Il cinturino bianco è realizzato mediante concia con materiali naturali e poi accuratamente rifinito a mano con strati di lacca Urushi bianca per creare una luminosità intensa e una texture unica. Il segnatempo è fornito anche di un secondo cinturino in coccodrillo grigio antracite.

Il nuovo modello entra a far parte della Collezione Masterpiece di Grand Seiko e sarà disponibile in edizione limitata di 20 esemplari.