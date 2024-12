La Beak Chair di Carl Hansen & Son, ora in pelle di agnello

Carl Hansen & Son presenta la Beak Chair con rivestimento in pelle di agnello neozelandese, disponibile nei colori Ivory e Taupe. Questa versione è particolarmente morbida e calda, ideale per godersi un momento di confort accanto al camino in una fredda giornata invernale.

Questa sedia è un elegante esempio del design scultoreo di Ole Wanscher e della sua falegnameria di altissimo livello, anche grazie ai distintivi braccioli che ricordano il becco di un uccello e che hanno ispirato il nome della sedia: Beak Chair. Cioè, sedia a forma di becco.

Durante la sua carriera, Ole Wanscher si è ispirato ai mobili inglesi del XVIII secolo e ha progettato un’ampia gamma di arredi con elementi che richiamavano le tendenze dell’epoca. Inoltre, il designer ha giocato con le dimensioni intrinsecamente slanciate e la struttura resistente che ritroviamo anche nella Beak Chair. I mobili di Wanscher sono allo stesso tempo classici e moderni, una combinazione che rende le sue opere particolarmente richieste dai collezionisti di tutto il mondo.