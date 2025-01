Pelle idratata con Laneige Cream Skin Cerapeptide

Laneige trasforma la cura della pelle in un alleato contro l’inverno con il nuovo Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer: un innovativo trattamento 2-in-1 che combina la ricchezza nutriente di una crema con la freschezza di un tonico, garantendo un’idratazione profonda e duratura, perfetta per affrontare le sfide della stagione fredda. Ideale per chi desidera una pelle soda, elastica e protetta, anche nelle giornate più rigide.

Caratteristiche e benefici:

Comfort Idratante Intenso: Cream Skin Cerapeptide offre un’idratazione profonda, combinando la sensazione avvolgente di una crema con la leggerezza di un tonico, rendendolo ideale per lenire e proteggere anche le pelli più sensibili dalle aggressioni del freddo.

Pelle più Soda e Levigata: La formula avanzata migliora l'elasticità della pelle, rendendola visibilmente più compatta e morbida al tatto, per un incarnato radioso anche in inverno.

Barriera Protettiva Potenziata: Grazie al Cerapeptide™ Complex, una sinergia di ceramidi e peptidi, il prodotto rinforza la barriera cutanea, proteggendo la pelle dalla secchezza causata dal vento freddo e dall'aria secca degli ambienti riscaldati.

Formula Nutriente e Versatile per l’inverno:

Arricchito con il Cerapeptide™ Complex, Cream Skin Cerapeptide dona un’idratazione intensa e un comfort immediato senza appesantire. La sua texture leggera ma nutriente è perfetta per uniformare e rivitalizzare l’incarnato, garantendo un effetto rinfrescante e non grasso che si adatta alle esigenze della pelle nella stagione più rigida. Con questo restyling, Laneige conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni skincare avanzate, ideali per affrontare l’inverno con una pelle protetta, nutrita e radiosa, per celebrare la bellezza naturale in ogni stagione.