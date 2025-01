Arblu presenta Dress System, il nuovo sistema d’arredo bagno altamente personalizzabile

Arblu lancia Dress System, un sistema d’arredo bagno innovativo e completo altamente personalizzabile con un’ampia proposta di finiture, maniglie, fianchi, interni raffinati e abbinamenti esclusivi, tutti proposti in un unico modello da poter selezionare con estrema facilità e rapidità, per offrire soluzioni su misura ideali per creare differenti stili e mood.

Dress System si articola in tre allestimenti principali, ognuno dei quali punta su materiali e finiture distintive:

Natural: impiallacciato in essenza Rovere rigatino con un trattamento di finitura in idro-olio. La finitura eco-sostenibile del legno, a base di olii in acqua, è una scelta consapevole ed eco-friendly che valorizza la naturalezza e le venature del legno, conferendo un aspetto autentico e una piacevole sensazione tattile. Viene proposto in 6 finiture Rovere dai toni chiari a quelli scuri, da caldi a freddi.

Gallery: una scelta contemporanea che offre laccature opache, lucide e Metal, ideali per chi cerca un look raffinato ed elegante. La possibilità di abbinare toni in palette o in contrasto con i vari elementi del mobile o della stanza, genera sensazioni rilassanti o vivaci, a seconda della scelta. Disponibile nei 47 laccati Arblu e 9 Metal.

City: contraddistinta da Termo Strutturati resistenti e moderni, si presta ad ogni interpretazione, amalgamandosi perfettamente ad ogni altro materiale. In City ci sono 12 proposte effetto legno tra Rovere rigatino, Salice, Quercia e Noce, 2 nuove versioni cannettate per uno stile urbano e sofisticato e 3 effetto resina disponibile in tutte le gradazioni di toni.

Una delle novità più apprezzabili di Dress System è anche l’ampia gamma di maniglie, con ben 7 tipologie disponibili tra presa diretta, push and pull, a scomparsa o a incasso, che permettono di personalizzare ulteriormente ogni singolo elemento. Oltre a spaziare tra diversi design e forme, la

possibilità di personalizzare le finiture delle stesse scegliendo tra l’ampia varietà Arblu (47 laccati Arblu, 9 laccati Metal, cromo) applicabili al rivestimento della maniglia e alla gola a vista, assicura innumerevoli combinazioni e carattere al mobile.

Dress System è il risultato di un pensiero progettuale che valorizza l’individualità del gusto. Tra le possibilità di personalizzazione troviamo anche il fianco del mobile: la scelta tra fianchi dritti o a vista “z”, crea un risultato lineare ed elegante oppure un gioco grafico e dinamico. Qualunque sia il fianco del mobile sono davvero moltissime le possibilità di personalizzazione della sua finitura. Può essere la stessa del frontale, oppure uguale a quella del top o essere differente da ogni altra finitura del mobile.

Grazie alla modularità e alla possibilità di accostare diversi materiali, si possono abbinare liberamente elementi delle linee City, Gallery e Natural, creando combinazioni inedite e personalizzate, cosidette Combo, per una soluzione d’arredo bagno unica e su misura. Per creare un’ulteriore variante di stile, in Dress System è possibile inserire anche le finiture Pietrablu, con la possibilità di coordinarle a piatti doccia, ciotole o rivestimenti.

Anche l’interno dei mobili è curato nei minimi dettagli per una maggiore eleganza e comfort: i fianchi e le antine sono rifiniti fronte e retro nella stessa finitura o con interni in color Vulcano. Inoltre, nei cassetti sono inclusi accessori funzionali e tappetini antiscivolo, con la possibilità di inserire una luce interna, offrendo così non solo estetica ma anche massima praticità.

In Dress System sono state aggiunte nuove modularità, nuove profondità e altezze per una completezza delle possibilità compositive, come ad esempio per le colonne boiserie con una profondità ridotta e con la presa maniglia posizionata più alta rispetto alla base. Un’ulteriore particolarità del nuovo sistema Arblu sono gli elementi speciali, come la base del mobile con l’inserimento del marsupio sulla parte frontale per arricchirne la funzionalità, razionalizzando lo spazio e permettendo di posizionarne l’asciugamano.

Completa la proposta di Dress System una selezione di Lavamani, elementi di arredo indispensabili per arredare gli spazi ridotti con soluzioni compatte di design, accattivanti e funzionali, in 28 cm di profondità nel caso di lavabi in Geablu e in solo 25 cm con lavabo in ceramica.