La collezione menswear 2024 di CO|TE

CO|TE presenta, in anteprima, una collezione dedicata all’universo maschile, frutto del percorso creativo delineato con determinazione dai due stilisti Tomaso Anfossi e Francesco Ferrari. La loro visione si materializza attraverso un’attenta manipolazione del guardaroba maschile, enfatizzando l’essenza e la contemporaneità, mentre celebrano la tradizione del Made in Italy.

La camicia, caratterizzata da una vestibilità confortevole e spalla scesa, si presenta in due varianti di popeline a righe, tipiche della sartoria maschile, e in lana garzata nei toni del burro e dell’antracite. Questa versatilità consente di indossarla anche come capo outwear.

La maglieria costituisce un elemento fondamentale della collezione, con cardigan in pregiata lana Shetland, polo a due bottoni con pettorina interna rifinita a mano in lana merinos e un maglione dallo spirito sportivo dotato di cappuccio in misto cachemire.

I pantaloni, che spaziano dal classico taglio sartoriale a gamba larga ispirato agli anni ’70 a un long short baggy, sono realizzati in denim di cotone e drill di lana, in perfetto abbinamento con i materiali delle camicie.

Elementi distintivi della collezione includono ricami in tessuto raffiguranti rose nei toni del bianco latte e del rosso, un gesto gentile che accompagna l’uomo CO|TE.

Gli accessori completano l’immagine, con la “Gabriella Bag” in saffiano nero, una baschina multi-pocket in nylon e una book holder in vitello nero.

Il punto di partenza di questa Capsule Collection risiede nella giovinezza dei designer, un periodo in cui le loro passioni, la botanica e la lettura di romanzi gialli, si fondono armoniosamente, facendo da sfondo ispiratore.