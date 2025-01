La cura dei capelli è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda il benessere delle persone. I nostri capelli vanno trattati nel migliore dei modi e mantenuti, bisognerà utilizzare i prodotti adatti che il mercato mette sul mercato in tal senso. Ci sono ovviamente diversi tipi di shampoo adatti alle varie tipologie di capelli: uno su tutti è lo shampoo proteico, utilizzato da sempre più persone che ne individuano le capacità positive per il mantenimento di un capello sempre migliore.

Shampoo proteico per capelli più forti

Un tipo di shampoo che si potrebbe provare è quello alla cheratina oppure uno shampoo proteico o al riso per i capelli più vibranti e senza dubbio più forti. Non dimentichiamo che il nostro cuoio capelluto ogni giorno affronta diversi strumenti termici, il fattore di stress ambientale così come i prodotti per lo styling. Ecco perché se si vorrà avere il capello lungo, bello e curato bisognerà utilizzare i prodotti a cui abbiamo accennato.

Quando capire se il capello ha bisogno di un prodotto specifico?

Innanzitutto, dovremmo accorgerci quando il nostro capello sta perdendo la sua qualità. Come possiamo capire il momento? Ovviamente dalla caduta degli stessi capelli, dalla rottura, dalla mancanza di volume così come dall’ingestibilità dei riccioli che possono essere anche crespi. Ecco uno shampoo proteico potrà fornire tutti gli elementi nutrienti di cui i capelli hanno bisogno per rimanere forti.

Ci sono dei piccoli segreti per…

Ci sono dei segreti per capire che i nostri capelli hanno bisogno di proteine. Uno tra i tanti? Dopo aver lavato i capelli prendete una sciocca e tiratala in modo delicato: se continuerà ad allungarsi senza tornare alla sua lunghezza d’origine per poi spezzarsi in maniera veloce allora i capelli avranno bisogno di proteine. Se invece non si allunga e si spezza subito allora che i capelli mancano di idratazione.

Perché proprio questa tipologia di lozione?

Perché lo shampoo proteico? Senza dubbio perché rafforza il capello dalla radice alla punta limitando e spesso riducendo in maniera importante la rottura e per prevenire, le donne lo sanno bene, le doppie punte. In questo caso il capello sarà meno soggetto a danni e sarà rivitalizzato da questo tipo di shampoo con una nuova lucentezza e corposità. Se invece qualcuno ha i capelli ricci? In questo caso lo shampoo proteico aiuterà i ricci riducendo l’effetto crespo, anche per facilitare l’acconciatura, favorendo l’idratazione e anche l’elasticità.

Un rinforzo dall’interno

Un capello danneggiato perde diverse proteine che vanno a costituire il capello che sarà più debole e più fragile. Utilizzando lo shampoo alla base di proteine si andranno a guadagnare quelle perse, rafforzando il capello proprio dall’interno: una sorta di barriera protettiva contro ulteriori stress che favoriscono il loro danneggiamento. Come è facilmente immaginabile esistono diversi tipi di proteine e cosmetici: shampoo alle proteine dell’acqua di riso, quello della seta, quello delle uova, quello dele proteine del frumento, quello con la cheratina e il collagene. Lo shampoo proteico aiuterà tutti i tipi di capelli da quelli ricci a quelli fini passando per i capelli colorati o che sono trattati chimicamente. Lo shampoo proteico aiuterà in maniera forte anche la caduta dei capelli.