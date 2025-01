Proteggere la barriera cutanea dal freddo con i prodotti firmati Gallinée

Gallinée, nuovo brand sotto il cappello del Gruppo Shiseido e fondato dalla Dottoressa Marie Drago, affonda le sue radici sullo studio del microbioma cutaneo. Infatti, i prodotti del brand sono pensati appositamente per preservare la preziosa barriera che protegge la cute.

Proprio in occasione della stagione fredda, la barriera cutanea può subire danni consistenti se non trattata in maniera corretta, in particolar modo la disidratazione può causare micro ferite che con il tempo si trasformano in rughe di espressione e linee che solcano la pelle. Per questo motivo è importante prendersi sempre cura della pelle con i prodotti giusti che possano aiutarci a preservare questa flora batterica che svolge un lavoro così importante per noi.

Il portoflio prodotti Gallinée si articola su quattro gamme principali e rispondono alle esigenze di ogni parte del corpo: viso, corpo e capelli. Scopriamo le referenze “mai più senza” per affrontare il prossimo inverno, firmate Gallinée.

CALMING SERUM

Ideale per le pelli sensibili e a tendenza atopica, il Siero Lenitivo riduce il disagio cutaneo, gli arrossamenti e le infiammazioni per una pelle che ritrova il suo confort. La sua formula, concentrata in prebiotici marini e avena fermentata, offre un sollievo immediato e un’azione lenitiva a lungo termine, grazie alla scienza del microbioma.

BODY MILK

Un concentrato di prebiotici, probiotici e acido lattico. Lascia la pelle morbida, liscia e incredibilmente idratata (+103%!). Un trattamento di idratazione profonda adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Contiene un alto livello di acido lattico delicato per una maggiore morbidezza, indicato per pelli secche, sensibili e soggette a eczemi e dispone del 93% di ingredienti di origine naturale.

HAIR CLEANSING CREAM

Un rivoluzionario shampoo in crema senza solfati. Perfetto per tutti i tipi di capelli e cuoio capelluto, anche i più sensibili. Lascia i capelli puliti, sani e lucenti e il cuoio capelluto lenito, senza fare schiuma. Efficacia antiforfora clinicamente provata. Riporta il cuoio capelluto in equilibrio dicendo addio alla forfora.