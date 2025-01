APM Monaco svela la Collezione Hiver con Dixie D’Amelio

APM Monaco è entusiasta di presentare la Collezione Hiver, progettata per catturare l’essenza del glamour in ogni dettaglio. Ambientata su uno sfondo rosso intenso che evoca la gioia, questa collezione mette in risalto gioielli Statement sofisticati e glamour, perfetti per ogni occasione.

Il nuovo volto di APM Monaco è Dixie D’Amelio, musicista e star dei social media, che si unisce ad un gruppo esclusivo di global ambassador del brand, tra cui Baptiste Giabiconi, Cara Delevingne, Charles Leclerc, Eva Longoria e Yang Zi. Insieme, rappresentano l’eleganza e la visione che definiscono questa Collezione.

Il brand ha esplorato il concetto di design architettonico geometrico, ispirato a strutture iconiche come il Louvre, per creare pezzi che fondono architettura e forme geometriche con influenze medievali, dando vita a design strutturali morbidi e articolati.

La collezione cattura l’intero glamour di questa stagione, con pezzi distintivi che parlano da soli. Il design celebra l’imminente Capodanno cinese, onorando l’Anno del Serpente attraverso nuovi e raffinati motivi. Il simbolo del serpente, protagonista della collezione, si anima grazie agli accenti rossi vibranti, che si estendono anche agli accessori, tra cui eleganti pezzi in velluto carminio ricamati con design a serpente.

Il corpo del serpente APM è stato progettato ispirandosi alla forma iconica a foglia di palma, simbolo centrale del marchio ed elemento distintivo del design e dell’architettura dei negozi, come la torre di marmo, il parquet e le pareti.

Oltre all’esclusiva collezione di gioielli, il brand è lieto di presentare una selezione di regali per le festività, tra cui rossetti, cappellini e tanto altro, ideali per fare un regalo o per coccolarsi in questa magica stagione.