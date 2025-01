Gabriele Basilico, gli scatti della Città Eterna a Palazzo Altemps

Gabriele Basilico. Roma, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita del grande maestro della fotografia italiana, una grande mostra che restituisce un inedito spaccato della ricerca visiva di Basilico; fino al 23 febbraio 2025 nelle sale di Palazzo Altemps a Roma.

Un progetto realizzato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, il MUFOCO – Museo di Fotografia Contemporanea e l’Archivio Basilico.

Gabriele Basilico e la Città Eterna. Il racconto di una città moderna, dai fasti della Roma imperiale alle linee rigorose del Razionalismo

Curata da Matteo Balduzzi e Giovanna Calvenzi, Gabriele Basilico. Roma presenta per la prima volta al pubblico un itinerario che attraversa le principali ricerche realizzate da Basilico su Roma; città profondamente amata e intensamente frequentata dal fotografo milanese. Una selezione di oltre cinquanta opere in un percorso narrativo pensato appositamente per dialogare con gli spazi e le collezioni di Palazzo Altemps.

Filo conduttore della mostra è il legame tra Basilico e la Città Eterna, costruito grazie a venti incarichi professionali ricevuti dal fotografo tra il 1985 e il 2011 e alle numerose campagne fotografiche che ne sono scaturite. Elementi fondamentali della ricerca di Basilico, come la stratificazione di epoche e stili e la dialettica tra monumenti e tessuto edilizio ordinario, trovano a Roma una propria apoteosi, fornendo al fotografo l’opportunità di raccontare anche una città moderna che sa includere simultaneamente le architetture imponenti, vivida espressione della modernità razionalista insieme ai templi, agli archi e palazzi della storia più antica dentro alla stessa grandiosa monumentalità.

Un focus sull’archivio fotografico di Basilico con appunti, provini e materiali dei sette progetti principali realizzati a Roma

Il percorso espositivo è articolato in due nuclei principali e spazia dagli affondi nell’architettura razionalista alla compresenza di edifici civili e monumentali come principio costante del tessuto urbano romano, dalle diverse sfaccettature del Colosseo, ai lavori che esplorano il rapporto tra figura umana e architettura contemporanea.

Cuore pulsante della mostra e punto di congiunzione tra le due sale è il focus dedicato all’archivio del fotografo, che presenta 60 fogli originali di provini a contatto e una vasta selezione di appunti che Basilico ha prodotto nel corso dei sette progetti principali realizzati su Roma, per un totale di oltre 250 immagini.

La mostra Gabriele Basilico. Roma accende i riflettori sulla straordinaria indagine dedicata alla condizione urbana che caratterizza la ricerca di Basilico ed evidenzia il modo in cui il fotografo ha saputo dialogare con una delle città più ricche di riferimenti iconografici al mondo, traendone immagini che offrono punti di vista nuovi e inaspettati.

