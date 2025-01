San Valentino al Cape of Senses sul lago di Garda

Lo Spa Hideaway Cape of Senses (Adults Only), ad Albisano, sopra Torri del Benaco, oltre a essere l’hotel più panoramico del Lago di Garda è anche un vero e proprio nido per chi vuole godersi qualche giorno in coppia, con la più assoluta riservatezza, nel modo più romantico. Cape of Senses è un rifugio dove lasciarsi andare per vivere momenti emozionanti vero emblema di un lusso misurato, con le tutte suite disposte verso il lago, rispettose della privacy, soleggiate e confortevoli. Come il nome stesso dell’hotel suggerisce, è il posto ideale dove far rivivere tutti i 5 sensi, attraverso trattamenti, opportunità e servizi messi a disposizione dal professionale staff.

La proposta “Solo noi due” include 3 notti a scelta in una suite, per 2 persone, inclusa colazione; un rituale di coppia nella Private Spa, con aromaterapia scrub, bagno caldo, massaggio rilassante e momento di relax accompagnato da cocktail analcolico e delizie della pasticceria; un corso di cucina per scoprire la grande varietà dei sapori di questa terra; e, infine, una visita guidata a Verona presso Palazzo Casa Maffei, con pranzo nell’omonimo Ristorante.

Palazzo Casa Maffei è un antico Museo in un luogo unico, in piazza delle Erbe. Si tratta di un percorso eclettico tra capolavori e curiosità che attraversano duemila anni: una Wunderkammer con nuclei tematici d’arte antica in cui irrompe il dialogo con la modernità e il fascino di una dimora privata.

Al Ristorante ad attendere gli ospiti il tavolo di Romeo e Giulietta, con la caratteristica riservatezza per costruire un ricordo indimenticabile. Inoltre, sempre a disposizione della coppia, la Senses SPA che si trova di fronte a un parco sensoriale di 10.000 m², affacciato sul blu del Lago di Garda, per rievocare la connessione tra uomo e natura. Due piani, per una superficie complessiva di 2.000 m², con una grande SPA Library dove rilassarsi, sette cabine per trattamenti, una private spa, una vasta selezione di trattamenti viso e corpo e un angolo Health Food, curato direttamente dallo Chef del Cape of Senses.

Nel giardino anche le piscine a sfioro con vista sul lago, l’Infinity Pool immersa nel verde e la piscina sportiva, per nuotare all’aria aperta. Infine, a disposizione anche una palestra di 130mq con vista panoramica, personal trainer e attrezzature di ultima generazione Technogym.