Masqmai presenta nuovi prodotti per proteggere la pelle del viso e il contorno occhi dalle luci blu del pc. È risaputo che le luci blu siano una delle concause che aumentano il rischio di comparsa delle rughe di espressione e invecchiamento precoce della pelle, ma grazie al Blue Light Protection Set firmato Masqmai possiamo tornare in ufficio, dopo le meritate vacanze natalizie, con una preoccupazione in meno.

La luce blu è una parte della luce emessa dai dispositivi LCD e LED, come gli smartphone, tablet, TV e PC e dai sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. La luce blu emessa da questi dispositivi ha una corta lunghezza d’onda e presenta dunque una più elevata frequenza e energia. Scopriamo insieme le referenze che compongono il Blue Light Protection Set di Masqmai:

ESSENTIAL FACE CREAM

Essential Cream è formulata con il 96,24% di ingredienti naturali ed è adatta a tutti i tipi di pelle, compresa quella atopica.

La sua texture crema-gel è leggera, fresca e facilmente assorbibile e si distingue per fornire alla pelle luminosità e un tocco vellutato.

UNIQUE EYE CREAM

È una crema per il contorno occhi che idrata e aiuta a ridurre borse, occhiaie e linee sottili.