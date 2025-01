goovi si amplia con una nuova gamma dedicata all’hair care e presenta Nourish and Flourish

Il brand nativo digitale goovi e co-fondato da Michelle Hunziker, dà il benvenuto alla nuova gamma Nourish and Flourish, appositamente pensata per la cura dei capelli; 6 prodotti tutti formulati con ingredienti naturali e arricchiti da un blend di 11 amminoacidi e biotina, pensati per tutte le chiome e renderle più forti, sane e luminose.

La gamma si compone di sei referenze, che costituiscono i tre step fondamentali della routine hair care: trattamento prelavaggio, detersione e trattamento senza risciacquo. Comme d’habitude, le formule sono pensate con una percentuale altissima di ingredienti naturali e sono prive di siliconi.

Tutti i prodotti svolgono un’azione nutritiva sul capello, grazie alla presenza dell’avocado ricco in sostanze antiossidanti e in acidi grassi insaturi (in particolare Omega 3), fitosteroli, vitamine (in particolare vitamina A e vitamina E) e minerali che hanno un effetto particolarmente benefico per un adeguato nutrimento dei capelli.

La routine inizia con il trattamento prelavaggio: lo Scrub Purificante per il cuoio capelluto; un trattamento pre-shampoo specifico per la cute con il 94,2% di ingredienti di origine naturale. Esfolia delicatamente il cuoio capelluto eliminando cellule morte, eccessi di sebo e forfora e stimolando il microcircolo per un effetto detossificante. La cute risulterà purificata e riequilibrata, pronta per gli step successivi della routine.

Step due: detersione. Lo Shampoo Setificante, formulato con il 94% di ingredienti di origine naturale. Lava i capelli lasciandoli nutriti, morbidi e lucenti, senza appesantirli.

Elimina le impurità che danneggiano la superficie del capello, per chiome facili da pettinare, lucenti e visibilmente più sane, donando un effetto glossato.

La hair care prosegue con la Maschera Multinutriente, formulata con il 98,6% di ingredienti di origine naturale. Ristruttura e nutre intensamente i capelli in profondità senza appesantirli migliorando l’aspetto della chioma e lasciando i capelli più morbidi, lucenti e pettinabili.

La linea si completa con il trattamento senza risciacquo, composto da tre referenze: una vera coccola da concedersi con risultati super, per ogni esigenza e per tutte le necessità.

Per rinforzare la fibra del capello, il Siero Ristrutturante senza risciacquo con il 97,8% di ingredienti di origine naturale. Crea un film protettivo, senza appesantire, che ripara e rinforza la fibra del capello soprattutto nei punti maggiormente stressati come le punte.

Per concentrarsi direttamente sulla cute, il Trattamento Cute Energizzante specifico per il cuoio capelluto senza risciacquo e a rapido assorbimento con il 99,3% di ingredienti di origine naturale.

La formula rivitalizza e idrata il cuoio capelluto donando una delicata sensazione di freschezza ed aiutando ad eliminare la sensazione di prurito, grazie alla presenza degli oli essenziali di rosmarino e lemongrass.

Infine, per districare la chioma e favorire la pettinabilità, goovi introduce la nuova formula dello Spray Districante districante senza risciacquo con il 98,4% di ingredienti di origine naturale. La sua texture leggera rende i capelli facilmente pettinabili, senza appesantirli, donando lucentezza e lasciandoli piacevolmente morbidi.

La nuova gamma dedicata all’hair care firmata goovi nasce con l’intento chiaro di fornire una nuova soluzione quotidiana per la cura di tutte le chiome, prive di siliconi e ricche di ingredienti naturali, le formule sono come sempre clean e vegan.