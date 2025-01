Carl Hansen & Son presenta la madia BM0057 sideboard

I mobili classici disegnati da Børge Mogensen (1914-1972) fanno parte della collezione di Carl Hansen & Son dal 2018. Oggi, l’azienda sta ampliando la sua collezione includendo la madia di Mogensen, la BM0057, del 1957. La credenza si distingue per l’esclusiva ebanisteria in rovere e ottone; tuttavia, Børge Mogensen ha cercato di evitare uno stile troppo appariscente. Il designer ha ottenuto questo equilibrio lasciando che i materiali parlassero da soli, senza inutili decorazioni, concentrandosi invece sull’aggiunta di diversi dettagli funzionali.

Børge Mogensen si è dedicato alla progettazione di mobili che si adattassero alla vita quotidiana. Ha progettato la sideboard calcolando uno spazio sufficiente per un servizio da tavola completo da 12 pezzi e si è assicurato che il design consentisse di combinare più mensole insieme in moda da creare un’unica madia più grande. Inoltre voleva che le scanalature delle viti puntassero verso il centro dei raccordi in ottone per formare un motivo simmetrico secondo una logica funzionale. I cassetti presentano bellissimi dettagli di falegnameria, come i giunti a mortasa e i pannelli laterali rastremati verso l’alto per apparire sottili, ma allo stesso tempo stabili.

La sideboard è un pezzo complesso di ebanisteria che può essere padroneggiato solo dagli ebanisti più abili nella fabbrica di Carl Hansen & Son a Gelsted, in Danimarca. Il mobile è assemblato a mano e richiede un accurato processo di personalizzazione, grazie ai suoi giunti a tenone e mortassa, alle doppie mensole e alle ante, che la rendono splendida da ogni angolazione, anche da dietro.

Knud Erik Hansen, Amministratore delegato e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Son, afferma: “Børge Mogensen fa parte della nostra collezione da anni e siamo lieti di presentare ancora una volta un pezzo sublime della sua arte ebanistica. La madia si abbina perfettamente agli altri nostri capolavori e valorizzerà sia le abitazioni private che gli spazi pubblici”.