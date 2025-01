San Valentino al Bad Moos Aqua Spa Resort e coccole di benessere per la coppia

Per vivere in coppia la festa di San Valentino, il Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, in Val Fiscalina, propone una vacanza all’insegna del wellness. Nella Spa Soma & Anima si possono vivere trattamenti di benessere per due, mentre per un’occasione davvero speciale è possibile prenotare in esclusiva la Panoramic Sauna St. Valentin e la Sala relax Old Stube.

All’esterno, il panorama imbiancato della Val Fiscalina e le imponenti Dolomiti di Sesto, patrimonio Unesco, completano l’atmosfera suggestiva e romantica del Bad Moos.

Sono numerose le proposte della Spa Soma & Anima dedicate agli innamorati. Tra queste, anche uno dei trattamenti must del Bad Moos Aqua Spa Resort: il Bagno tradizionale al fieno. Disponibile anche individualmente, questo rituale si presta molto bene ad essere vissuto con il partner grazie all’atmosfera romantica che caratterizza la Spa Suite Alpine. Le tinozze di legno, il grande letto ad acqua per il relax, il camino con il fuoco acceso e soprattutto i sacchettini di fieno distribuiti qua e là che sprigionano il loro aroma inconfondibile. Ideale per purificare l’organismo e dare nuova energia, il trattamento dura circa 50 minuti. Ambiente suggestivo anche per il Bagno romantico nella suite ai profumi di montagna. A lume di candela, mentre le preziose essenze nutrono la pelle, si assapora un buon bicchiere di prosecco. A seguire ci si può rilassare ulteriormente con un massaggio distensivo.

Il terzo trattamento proposto si svolge nell’originale Grotta Vulcania. All’interno del bagno turco la coppia può applicare reciprocamente le diverse argille con acqua solfata massaggiando il corpo per ottenere un effetto depurativo e rigenerante. A seguire un massaggio energizzante per due.

Punto di forza della Spa Soma & Anima è la fonte d’acqua solfata, ricca di zolfo e di altri minerali preziosi. Per un beneficio immediato alle vie respiratorie e alle articolazioni, la Grotta Solfata è un bagno turco che può essere utilizzato in esclusiva dalla coppia. Da vivere insieme con il partner anche il Bagno solfato, ottimo per rilassare la muscolatura, ma anche in caso di reumatismi e problemi alla pelle.

Per un’occasione davvero speciale, certi di stupire il partner, si può riservare in esclusiva l’area St. Valentin che si trova al piano rialzato e che regala una vista incantevole sulle montagne e sulla chiesetta St. Valentin. Realizzata in legno di cirmolo, la Panoramic Sauna St. Valentin “Cembra” mette a disposizione una temperatura tra i 60° e i 90° C e gettate di vapore agli aromi del bosco: dall’abete rosso al pino mugo, dal larice al pino. Appena fuori si trovano le docce a cascata solfata per un comfort anche salutare e la Sala relax Old Stube. Questa location esclusiva e preziosa, in legno di cirmolo e di design, è ricavata in un’antica Stube gotica del 13esimo secolo. Al suo interno un divanetto ad angolo, poltrone in pelle con morbidi cuscini in loden, lettini ergonomici in legno con materassini posizionati davanti alle finestre per godere del panorama.

Non c’è niente di più romantico del panorama innevato della Val Fiscalina. Basta indossare gli scarponi per dedicarsi una camminata, mano nella mano, sotto lo sguardo imponente delle Dolomiti di Sesto. Il Bad Moos Aqua Spa Resort organizza diverse attività outdoor di gruppo, tra cui la Passeggiata alpina con guida che permette di conoscere il territorio circostante. Sentieri che costeggiano ruscelli e si addentrano nei boschi per raggiungere poi radure panoramiche: uno spettacolo naturale che rigenera.

Molto apprezzate anche le ciaspolate con guida, adatte a tutta la famiglia, la camminata in quota che permette di raggiungere il meraviglioso Prato Piazza fino al famoso Lago di Braies e le suggestive escursioni alla Tre Cime.