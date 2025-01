MOSCOT celebra 110 anni di stile e tradizione

L’iconico brand di occhiali MOSCOT di New York, è entusiasta di annunciare il suo 110° anniversario, celebrando oltre un secolo di maestria artigianale, tradizione e stile senza tempo. Entrando nel dodicesimo decennio, MOSCOT continua a onorare il proprio lascito con uno sguardo verso l’innovazione, presentando una serie di campagne esclusive, articoli da collezione e una nuova sede flagship per commemorare questo traguardo speciale.

Dalle sue origini come un semplice carretto su Orchard Street nel 1899, poi come negozio su Rivington Street nel 1915, MOSCOT è cresciuto fino a contare oltre 30 negozi in tutto il mondo, incluse le recenti aperture a Osaka, in Giappone, e a Vienna, in Austria. I suoi modelli iconici, come LEMTOSH, MILTZEN e NEBB, sono diventati sinonimo dello stile classico di New York. Nonostante il successo internazionale, MOSCOT è rimasto un’azienda a conduzione familiare, in cui ogni generazione ha portato avanti i valori di qualità, artigianato e connessione personale che il fondatore Hyman Moscot ha trasmesso oltre un secolo fa.

“Nella celebrazione dei 110 anni di MOSCOT, riflettiamo sul nostro percorso e sulla straordinaria community che ci ha accompagnato lungo il cammino,” afferma il Dott. Harvey Moscot, CEO e quarta generazione della famiglia Moscot. “La nostra crescita è stata intenzionale, radicata nei valori che il mio bisnonno ha definito. Oggi, mentre continuiamo a servire clienti in tutto il mondo, ci impegniamo a preservare l’essenza di MOSCOT – qualità, autenticità e senso di comunità.”

MOSCOT lancerà una serie di iniziative speciali per celebrare questo traguardo, tra cui la campagna per il 110° anniversario, un viaggio supportato dall’Intelligenza Artificiale che ripercorre l’evoluzione del brand in 12 decenni. Insieme alla campagna Designed by MOSCOT per la Spring 2025, queste iniziative evidenziano l’incessante dedizione di MOSCOT all’artigianalità e allo stile.

Collezionisti e appassionati potranno scoprire l’attesissimo LEMTOSH Edizione Limitata e articoli esclusivi per l’anniversario, come la Tote Bag 110 e il panno Chamois. Inoltre, MOSCOT ha collaborato con l’editore Assouline per creare un libro commemorativo, che cattura la ricca storia e l’impatto culturale duraturo del marchio attraverso i decenni.

Un traguardo significativo di quest’anno di anniversario è l’apertura del MOSCOT Union Square Global Flagship, progettato per offrire un’esperienza retail e di cura degli occhi di livello mondiale, che riflette l’eredità newyorkese di MOSCOT e propone la sua vasta collezione di occhiali iconici ed edizioni limitate.

“Nel nostro dodicesimo decennio, ci ricordiamo che MOSCOT è più di semplici occhiali; è una storia intrecciata con le vite e i ricordi dei nostri clienti,” racconta Zack Moscot, Chief Design Officer e membro della quinta generazione della famiglia Moscot. “Gli occhiali sono personali, e i nostri clienti si sentono legati a MOSCOT per la nostra eredità e per l’artigianalità che sta dietro a ogni modello. Questo lascito sarà sempre il cuore del nostro lavoro.”