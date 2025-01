Mood, la stufa a pellet canalizzabile by MCZ

Mood è una stufa a pellet canalizzabile: presentata per la prima volta nel 2012, è stata la prima stufa a pellet completamente tonda, ideale per una collocazione ad angolo, ed è ancora oggi uno dei modelli più eleganti e raffinati sul mercato, oltre che bestseller della collezione MCZ.

Nel 2024 viene proposta in un restyling, che valorizza e accentua il suo design minimale, e inoltre viene realizzata in versione Core, la tecnologia di combustione all’avanguardia che garantisce performance inedite sul mercato in termini di sostenibilità ambientale, di praticità e di estetica. Il design brevettato del focolare Core risulta particolarmente bello anche da spento.

Questa tecnologia permette una combustione più pulita e sostenibile rispetto alle normali stufe, con un abbattimento del 55% delle emissioni rispetto ai limiti europei di Ecodesign.

Grazie all’ottimizzazione della combustione, inoltre, la pulizia del focolare diventa un’operazione rapida e semplice, il vetro rimane pulito molto più a lungo, mentre la fiamma risulta spettacolare, paragonabile al fuoco di legna.

Inoltre, grazie alla tecnologia Maestro+, è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata che ne permette il controllo anche a distanza, o dal telecomando freestanding (optional) con termostato ambiente e sensore umidità. Grazie a due canalizzazioni posteriori, la stufa può riscaldare altri ambienti anche non comunicanti. Il braciere autopulente riduce drasticamente la necessità di pulizia della stufa richiedendo uno svuotamento cenere meno frequente, anche ad intervalli settimanali.

Mood è realizzata con porta in vetro, top in alluminio verniciato nero e fianchi in acciaio color Bronze o Black.