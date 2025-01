La SPA con le mura di neve a Livigno

In inverno, a Livigno, conosciuto anche il piccolo Tibet delle Alpi, la temperatura scende mediamente sotto zero, toccando punte notturne anche di -30 gradi. Il freddo e la neve hanno dato lo spunto alla famiglia Giacomelli dell’hotel Lac Salin per un’idea originale e allo stesso tempo naturale: costruire una SPA temporanea con il materiale del territorio, ovvero la neve e il ghiaccio.

L’idea è diventata progetto, il progetto è diventato realtà. E anche per questa stagione, l’artista livignasca Vania Cusini, specializzata in sculture di neve e ghiaccio, ha realizzato per il secondo anno consecutivo una struttura di neve dove è stata inserita una vasca idromassaggio. Sembra una favola. E lo è. Per entrare in questo mondo fiabesco, tutto bianco e ghiacciato, si attraversa un portale di neve, ritrovandosi in un candido giardino all’aperto, con gli alberi e gli animali del bosco incantato di Livigno, tutto rigorosamente scolpito nel ghiaccio.

Qui si assapora il freddo prima di entrare nell’acqua calda e lasciarsi coccolare dai getti dell’idromassaggio. Il momento in cui ci si immerge nella vasca è di quelli che accendono la spia della felicità. I bagni caldi nella Nef Jacuzzi vengono alternati alla breve permanenza al freddo nella Sauna Glec, una splendida casetta che riproduce una sauna finlandese, naturalmente fatta di neve: il binomio è allo stesso tempo benefico e temerario. L’alternanza del caldo e del freddo porta ad un benefico effetto sulla salute.

La snow SPA prende alla lettera il suo significato, Salus Per Aquam (la salute per mezzo dell’acqua), utilizzando l’acqua allo stato solido e liquido. L’aria pura di montagna amplifica gli effetti benefici: dal rafforzamento del sistema immunitario al miglioramento della circolazione sanguigna, dal rassodamento dei tessuti alla stimolazione del metabolismo, dal rilassamento profondo alla riduzione delle infiammazioni.

Questa SPA open air al 100% naturale, unica nel suo genere, durerà fino a quando le temperature si alzeranno e scioglieranno la neve: anche per questa caratteristica, l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno ha ufficialmente ottenuto la certificazione Green Key nell’ottobre 2024.

La “Snow SPA Experience” arricchisce l’esperienza di benessere degli ospiti dell’hotel Lac Salin: nella SPA interna dell’hotel ci sono altri 1200 metri quadri da vivere tra la piscina panoramica, l’idromassaggio salino, l’Apotheke delle erbe, la Private Spa, le sale relax alpine, la zona umida con sauna finlandese, bagno di vapore, bagno alle erbe e cascata di ghiaccio.

La Snow SPA Experience è l’evoluzione naturale del lungo percorso del gruppo Lungolivigno che lega la neve con l’arte: è da oltre 25 anni che in inverno la famiglia Giacomelli trasforma neve e ghiaccio per creare istallazioni artistiche con l’evento invernale “Art in Ice” o la celebre esperienza di soggiorno per gli ospiti “Snow Dream Experience” per dormire una notte immersi tra pareti di neve.

Dopo l’edizione dello scorso anno, anche per la stagione invernale 2024/25 Lungolivigno ha regalato agli ospiti una vacanza dove sperimentare atmosfere da fiaba. La Snow SPA Experience è aperta anche agli esterni.