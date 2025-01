FAQ Swiss presenta due novità per trattare cuoio capelluto e fibra capillare

Dopo il grande successo dei trattamenti LED anti-età per il viso, il collo, il décolleté e le mani, FAQ Swiss, marchio di FOREO, si espande alla cura dei capelli con il lancio di FAQ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager. Progettato per combattere il diradamento dei capelli di uomini e donne, FAQ 301 utilizza l’energia cellulare naturale per rivitalizzare il follicolo pilifero e rafforzare ogni singola ciocca di capelli.

Sulla base del comprovato successo degli effetti composti sinergici dei trattamenti topici e subdermici combinati, FAQ Swiss ha lanciato anche FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum, un siero di recupero leggero ispirato alla cura della pelle che nutre il cuoio capelluto per capelli spessi, lucenti e voluminosi.

La caduta dei capelli (alopecia androgenetica) è un problema comune che colpisce uomini e donne a causa di numerosi fattori interni ed esterni che vanno dalla genetica, agli squilibri ormonali, allo stress, alla cattiva alimentazione e agli inquinanti ambientali. Secondo alcuni studi, il 50% degli uomini a livello globale deve affrontare la perdita di capelli entro i 50 anni, mentre il 40% delle donne ha problemi di perdita di capelli entro i 40 anni. La crescente prevalenza dell’alopecia ha portato le persone a cercare soluzioni naturali, scientifiche e avanzate, spostando l’attenzione dalla semplice cura dei capelli a una migliore cura del cuoio capelluto.

“I consumatori iniziano sempre più a considerare la cura dei capelli e del cuoio capelluto alla stregua della cura della pelle, il che ha portato a una nuova tendenza: la skinification. Questo concetto vede il cuoio capelluto come un’estensione della pelle e sottolinea l’importanza di un cuoio capelluto sano per capelli sani e lucenti. Con il lancio di FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager, FAQ™ Swiss utilizza la potenza clinicamente provata della luce LED rossa e del massaggio T-Sonic™ per stimolare il cuoio capelluto e rivitalizzare i follicoli, rafforzando le ciocche diradate e senza vita ad ogni utilizzo”, afferma Igor Spina, Direttore Generale FOREO Sud Europa.

Specificamente progettato da abbinare ai trattamenti liquidi per la crescita dei capelli, come il nuovo FAQ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum e i già popolari trattamenti a base di Minoxidil, FAQ™ 301 aiuta a potenziarne gli effetti dilatando temporaneamente i pori del cuoio capelluto, in modo che gli ingredienti possano essere assorbiti più in profondità nei follicoli piliferi, dove agiscono con maggiore efficacia.

FAQ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager è una soluzione scientifica alla perdita dei capelli che combina la potenza clinica della luce LED rossa e del massaggio T-Sonic™. È clinicamente provato che i trattamenti di terapia LED promuovono la crescita dei capelli, ne aumentano significativamente il numero e ne prolungano la fase di crescita (anagen). Mentre la luce LED rossa stimola i follicoli piliferi a produrre capelli più spessi, contribuendo a ridurre la caduta dei capelli, il massaggio T-Sonic™ stimola delicatamente il cuoio capelluto, il flusso sanguigno in modo che l’ossigeno e i nutrienti essenziali possano raggiungere il follicolo pilifero e consentire loro di rigenerarsi.

FAQ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager è dotato di 637 setole in silicone che sciolgono delicatamente ma efficacemente gli accumuli sul cuoio capelluto. Questo impedisce alle cellule morte, al sebo e agli elementi inquinanti di ostruire i follicoli piliferi e di causare la caduta dei capelli, aiutando al contempo a raggiungere ogni singola ciocca di capelli, in modo che la luce LED possa agire uniformemente tutte le parti del cuoio capelluto.

In linea con l’intelligente design svizzero, il dispositivo è ultraleggero, compatto e di forma ergonomica per adattarsi perfettamente alla mano. Ha 6 livelli di intensità ideali per ogni esigenza e alle preferenze personali. Il dispositivo per la cura del cuoio capelluto, collegato all’app, offre 3 trattamenti pre-programmati: per la crescita dei capelli maschili, per la crescita dei capelli femminili e per un massaggio profondo del cuoio capelluto.

FAQ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager è clinicamente provato che riduce significativamente la perdita di capelli e ne aumenta la densità e lo spessore in un solo mese. I risultati di uno studio clinico di terza parte (31 soggetti di età compresa tra i 25 e i 55 anni) dimostrano inoltre:

● Il 100% degli utenti ha riferito un miglioramento visibile della crescita e dello spessore dei capelli in appena 1 mese.

● Il 94% degli utenti ha riferito che i capelli avevano più volume e soffrivano meno rotture in sole 2 settimane.

● Il 94% degli utenti ha riferito che il cuoio capelluto era meno grasso e con meno forfora in sole 2 settimane.

Per potenziare gli effetti del dispositivo e garantire il massimo impatto possibile sul diradamento dei capelli, FAQ Swiss ha lanciato FAQ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum, un siero leggero per il cuoio capelluto che rafforza le ciocche di capelli e ripara i follicoli, riducendo la rottura e il diradamento. Bilanciando il microbioma del cuoio capelluto, il siero migliora la salute generale del cuoio capelluto e favorisce una crescita sana dei capelli, regolando al contempo la produzione di sebo sul cuoio capelluto per evitare i capelli grassi.

Il siero, formulato con il 97% di ingredienti di origine naturale, è privo di profumo, vegano e cruelty-free, dermatologicamente testato e adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.