Le molteplici sfaccettature del Riviera Acciaio-Titanio di Baume & Mercier

In occasione dell’ultimo Watches & Wonders, la Maison Baume & Mercier ha presentato i nuovi modelli della Collezione Riviera in omaggio alle diverse sfaccettature della Costa Azzurra, fonte d’ispirazione della linea. Illustrando il savoir-faire estetico e orologiero della Maison, evocano gli elementi fondamentali e la leggendaria art de vivre della regione: il mare, la montagna, il cielo, l’architettura essenziale delle ville moderne e le notti di festa.

La Collezione Riviera ha sovvertito i codici orologieri dell’epoca presentando, nel 1973, una cassa con un’inedita lunetta dodecagonale abbinata a un bracciale integrato in metallo a maglie piatte. Si fa notare, si lascia ammirare, ed eccola distinguersi, a distanza di cinquant’anni, sempre con la stessa creatività. Un segnatempo iconico che, indipendentemente dai colori e dalle funzioni, richiama la Riviera francese, località di villeggiatura a cui si ispira: stile, atmosfera, relax, emozione…

Ciascuno dei nuovi modelli Riviera evoca le molteplici sfaccettature della Riviera francese, le sue attrazioni naturalistiche come la sua art de vivre. Dalle linee essenziali delle ville ultra-moderne che costeggiano il litorale alle maree che lambiscono ritmicamente le spiagge sfidando gli appassionati di nautica a cavalcare le onde, le coste sono un mix assolutamente unico di bellezza naturale e raffinatezza contemporanea.

Modello RIVIERA M0A10769, simbolo della pietra e omaggio al colore e ai materiali

Questa declinazione del Riviera è racchiusa in una cassa dodecagonale di 42 mm di diametro e 10,6 mm di spessore. La lavorazione dei materiali ne intensifica la luce e valorizza i contrasti grafici di colori e indicazioni temporali. In questa versione bicolore di recente introduzione, che abbina sobriamente il titanio e il PVD grigio, il Riviera si impone in tutta la sua forza. La presenza dell’acciaio è garanzia di leggerezza, durevolezza e resistenza, soprattutto alla corrosione. La cassa di questo nuovo segnatempo è in acciaio microsabbiato con trattamento PVD blu. È protetta da un vetro zaffiro antigraffio sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La lunetta è in titanio microsabbiato con trattamento PVD grigio, fissata da quattro viti in acciaio-ADLC microsabbiato. L’anello posto tra la lunetta e la carrure è in acciaio PVD dorato. Di forma dodecagonale, il fondello è in acciaio-ADLC microsabbiato con vetro zaffiro fissato da quattro viti e può essere inciso. La corona, libera e ottagonale, è anch’essa in acciaio-ADLC microsabbiato e al centro è ornata dal logo Phi, in rilievo e con una linea dorata.

Sul quadrante in vetro zaffiro blu fumé è ripresa l’iconica decorazione a onde trasparenti del Riviera. Vi trovano posto numeri romani e indici dorati rivettati con rivestimento in Superluminova bianca ad emissione blu e lancette di ore e minuti dorate sfaccettate, anch’esse con lo stesso rivestimento. La lancetta dei secondi è dorata. La data appare in un datario grande a ore 3.

Dotato di un movimento automatico di Manifattura Baumatic, il Riviera Acciaio-Titanio offre una notevole precisione, una riserva di carica di 5 giorni (120 ore) e una protezione contro i campi magnetici presenti nella vita quotidiana. Un’estensione di garanzia di 6 anni si aggiunge a quella standard internazionale di 2 anni per una copertura totale di 8 anni, registrandosi sul sito di Baume & Mercier. L’orologio ha una frequenza di 4 Hz (28.800 alternanze/ora) ed è impermeabile fino a 10 ATM (circa 100 m). Di grande raffinatezza, le finiture presentano ponti con decoro a perlage, platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, massa oscillante traforata con motivi Côtes de Genève a finitura colimaçon ed esclusiva incisione Baume & Mercier.

Il cinturino integrato è in caucciù blu con pattern tela. Un sistema di intercambiabilità affidabile e robusto consente di sostituirlo senza strumenti particolari. La tripla fibbia pieghevole è in acciaio-ADLC microsabbiato con fermaglio di sicurezza e regolazione di facile utilizzo.