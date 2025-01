BE MY BERRYNOL di goovi amplia la sua gamma con tre nuovi prodotti

goovi presenta tre nuove referenze che vanno ad ampliare la gamma BE MY BERRYNOL, pro-age e con ingredienti Retinol-like, per una pelle compatta e levigata. La linea BE MY BERRYNOL, dopo il Siero Viso e la Crema Viso, entrambi arricchiti da Peptilum ® da mirtillo rosso e Biopeptidi, si completa con i nuovissimi Integratore Alimentare Bellezza Pelle, Trattamento Multi-Spot e l’esclusivo Trattamento Overnight, completando così un percorso per una pelle dall’aspetto disteso e radioso.

Con oltre il 95% di ingredienti di origine naturale, la gamma ruota attorno a due attivi principali differenziati: Biopeptidi di origine vegetale, che stimolano la sintesi di collagene e il Peptilium da mirtillo rosso, alternativa naturale al retinolo.

Il Peptilium è un attivo estratto dal mirtillo tramite un processo a freddo naturale, sostenibile e upcycling, da cui si ottengono i biopeptidi, proteine ricche di amminoacidi. Studi clinici dimostrano che agisce nei diversi strati della pelle con un’azione idratante, antirughe e uniformante.

Proprio questo innovativo ingrediente rappresenta una svolta nel trattamento e la prevenzione della comparsa dei segni del tempo poiché, a differenza del Retinolo, può essere usato durante tutto l’anno, anche durante il giorno e nei mesi più caldi perché non è fotosensibilizzante e non irrita la pelle né provoca rossori. Inoltre, un altro vantaggio è dato dal fatto che può essere usato come trattamento prolungato in tutta serenità.

Dopo l’applicazione del Siero Viso con Biopeptidi, procedere con il TRATTAMENTO RUGHE MULTI-SPOT, ad azione intensiva, da applicare in maniera localizzata per attenuare rughe e segni d’espressione sulle aree più soggette, come fronte, contorno occhi e naso labiale.

Formulato con il 98,4% di ingredienti di origine naturale e arricchito con estratto di Enmei Herb, dalle proprietà ridensificanti e pro-aging, conferisce un effetto lifting immediato, riduce l’aspetto di rughe e segni d’espressione per una pelle dall’ aspetto più tonico, disteso e rimpolpato.

La sua texture ricca a rapido assorbimento e l’applicatore in ceramica consentono un utilizzo facile e preciso. Inoltre, l’applicatore dona un effetto fresco sulla pelle.

La routine prosegue con il Trattamento Viso Overnight, un trattamento notturno per il viso ad azione rigenerante dall’effetto lifting, stimola la rigenerazione cutanea grazie ad un complesso di attivi che agiscono progressivamente durante le diverse fasi del sonno.

Formulato con il 99,2% di ingredienti di origine naturale, rappresenta l’ultimo step della routine serale. Rigenera e rimpolpa, grazie ai Peptidi di origine vegetale e Peptilium® da mirtillo rosso, alternativa naturale al Retinolo, minimizza i segni dell’età riducendo rughe e segni d’espressione. La formula è inoltre arricchita con attivo Regenight™ da olio di Melaleuca, stimola la rigenerazione cutanea durante la notte, seguendo il naturale ritmo circadiano, e con Acido Ialuronico che contribuisce ad un’idratazione profonda.

Al risveglio, la pelle appare da subito più luminosa, compatta e uniforme.

La routine si completa con l’Integratore bellezza pelle: formulato per contribuire al benessere della pelle, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo. Grazie alla presenza di estratti vegetali come Mirtillo Rosso e Nero con azione antiossidante, Alga Dunaliella,ricca di beta-carotene precursore della vitamina A – Retinolo e Olio di Borragine, favorisce il trofismo e la funzionalità della pelle. Contiene inoltre Biotina, che contribuisce al mantenimento di una pelle normale.

La routine completa risponde alle esigenze di tutte le goovi lovers che amano prendersi cura della propria pelle con prodotti dalla filosofia in&out per una bellezza dentro e fuori.