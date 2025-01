CORRECTEUR LUMIÈRE di Eisenberg per una pelle uniforme e luminosa

Un incarnato uniforme e senza macchie è l’aspirazione di gran parte delle donne di tutto il mondo. Le macchie pigmentarie, infatti, rappresentano uno degli effetti meno accettati dalle donne. Diversi sono i fattori che possono determinarne l’insorgenza, tra cui l’avanzare dell’età e l’esposizione al sole. Altre cause della formazione di macchie cutanee possono dipendere da alterazioni ormonali, interazioni con farmaci o sostanze fotosensibilizzanti e spesso si manifestano con una distribuzione irregolare o a chiazze di maggiore pigmentazione intorno agli occhi e alla bocca.

La risposta da parte di Eisenberg è stata la linea Pure White, sviluppata per rispondere alle esigenze di tutte le donne che vogliono prevenire e correggere le macchie brune della pelle dovute al sole, e riacquistare una pelle uniforme e luminosa attraverso formule innovative e textures sensoriali per un comfort estremo e risultati eccezionali. Un esempio è il Siero cremoso CORRECTEUR LUMIÈRE, speciale luminosità intensa anti-macchie brune. E’ un trattamento intensivo e anti-età per contrastare le macchie o ritrovare un aspetto luminoso e perfetto della pelle. Questa formula siero-cremosa concentrata in estratto floreale di Bellis Perennis e di Vitamina C agisce in modo mirato per uniformare la melanina e per rivelare un incarnato più chiaro e luminoso. Agisce contro la formazione di macchie pigmentarie. La Vitamina E previene gli effetti nocivi della luce e dell’ossidazione cellulare. Si applica mattina e sera localmente o su tutto il viso, collo e decolleté, prima del trattamento abituale. Adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare la pelle con macchie scure e segni di pigmentazione.

L’estratto floreale di Bellis Perennis si compone di molecole naturalmente bioattive che agiscono sul processo di melanogenesi con 3 azioni mirate:

Blocca la cascata di reazioni che attivano la tirosinasi, enzima chiave della melanogenesi.

Riduce l’espressione e l’attività della tirosinasi con un effetto dimostrato anti radicali liberi.

Inibisce la migrazione dei melanosomi verso i cheratinociti.

La Vitamina C stabilizzata è un antiossidante rinomato che rallenta con efficacia la produzione di radicali liberi. Essa inibisce quindi la melanogenesi indotta dai raggi UV. Agisce anche come inibitore della tirosinasi e previene così in modo efficace la comparsa di macchie, regolando la produzione di melanina. Sviluppa, infine, un’azione anti-età molto interessante per il suo ruolo stimolante dell’azione dei fibroblasti e della sintesi di collagene.

Le proprietà della Camomilla lo rendono un elemento preziosissimo nella produzione dei cosmetici, in particolare per quelli adatti a pelli sensibili, delicate e reattive, come quelle dei bambini. I suoi effetti lenitivi, emollienti e calmanti sono perfetti per chi ha una pelle soggetta ad arrossamenti o couperose.