I ceppi portacoltelli di Berkel, tra design raffinato e funzionalità

Berkel, sinonimo di tradizione, qualità e innovazione, propone una gamma unica di ceppi e portacoltelli, vere e proprie opere d’arte, oggetti d’arredo, per uno stile contemporaneo grazie al design moderno e raffinato.

Il ceppo Bag, dalle linee essenziali ed eleganti, è pratico e funzionale, consente di inserire fino a sei coltelli di qualsiasi dimensione grazie all’utilizzo di tecnologie innovative e all’utilizzo del polipropilene, materiale resistente e lavabile in lavastoviglie per una esperienza d’uso ancora più semplice e soddisfacente. Con il suo design ricorda il telaio di un’auto di lusso, ancor di più grazie all’iconico rosso lucido, signature Berkel, che ne esalta le forme, ma disponibile anche in bianco o nero.

I ceppi portacoltelli Berkel sono realizzati con materiali di alta qualità, l’esterno in legno MDF (medium density fibreboard) laminato e sfogliato fromager e interno in polipropilene per un’adeguata conservazione di ogni tipo di coltello. Progettati per evitare l’usura delle lame e mantenere il massimo delle prestazioni. La disposizione intelligente degli spazi consente di ospitare vari tipi di coltelli, dai più piccoli ai più grandi, garantendo ordine e sicurezza durante l’utilizzo quotidiano.

Il design innovativo e funzionale dei ceppi portacoltelli Berkel permette di accedere facilmente a ogni singolo coltello, rendendolo l’accessorio perfetto per ogni cucina contemporanea. La cura nei dettagli e la scelta dei materiali riflettono la stessa filosofia che da sempre contraddistingue Berkel: qualità, precisione e passione per il lavoro artigianale.