Testoni lancia l’esclusiva Capsule Collection Made For You

Testoni, storico Brand italiano dal 1929, presenta l’esclusiva limited edition Made For You, un omaggio all’eleganza e alla maestria artigianale attraverso tre modelli iconici: “Amedeo”, “Marisa” e “Loren”.

Realizzati a mano in Italia con materiali preziosi e pelli esotiche, i modelli sono prodotti con meticolosa cura, richiedendo ciascuno tre mesi di tempo di produzione. Questi pezzi incarnano la continua dedizione di Testoni all’innovazione, alla creatività e all’eccellenza, offrendo creazioni destinate a durare nel tempo.

La borsa “Amedeo”, dedicata al fondatore Amedeo Testoni, è un tributo moderno alla sua visione e maestria. Realizzata in pregiata pelle di alligatore, si distingue per i dettagli scultorei a spirale in metallo, che reinterpretano la celebre tecnica di lavorazione “Spiral” del brand. Questa fusione contemporanea di tradizione e stile moderno rende il modello un perfetto equilibrio tra eleganza e innovazione, ed è disponibile nei colori nero e mattone.

Il modello “Marisa” rende omaggio all’ex Direttrice Creativa del brand, Marisa Testoni, ed è ispirato al ricco patrimonio architettonico di Bologna. Realizzata in pelle di vitello e alligatore, la borsa presenta intricati intarsi e stampe delicate che evocano la bellezza di un’alba italiana. La sua silhouette strutturata rappresenta una fusione di eleganza senza tempo e modernità, ed è disponibile in intarsio blu e ceramica, in pelle di vitello stampata in fantasia polvere e nuvole, oltre che in pelle di alligatore nera.

Sophia Loren, una delle prime ambassador del marchio Testoni, viene celebrata con la borsa “Loren”. Ispirata alla grandiosità delle sale dell’Università di Bologna, la sua forma richiama una delle sue preziose antologie. Le finiture metalliche, che richiamano i caratteristici occhielli delle scarpe di Testoni, sono un tributo al savoir-faire del brand. Proposta in pelle di vitello stampato nei motivi polvere e nuvole, intarsio blu e ceramica, e pelle di alligatore nera, Loren incarna fascino eterno e l’eleganza italiana.

Questa edizione esclusiva incarna la filosofia di Testoni, rappresentando il massimo della creatività, dell’artigianato e dell’esclusività. Con una disponibilità esclusiva di soli 3 pezzi per design in tutto il mondo, questi esemplari unici non sono solo tesori senza tempo, ma rappresentano l’essenza dell’arte e della raffinatezza, pensati per essere custoditi e ammirati per la loro bellezza e le storie che raccontano.

Le icone di Testoni si integrano magistralmente in questa collezione, valorizzando il ricco patrimonio del brand. Il dettaglio Spiral, originariamente creato per abbellire le cuciture delle scarpe, è ora applicato all’architettura delle borse, conferendo un elemento artistico e scultoreo a ciascun modello. La tecnica del Filettone, con il suo bordo a contrasto realizzato a mano, dona a ogni pezzo una personalità unica, mentre il motivo Turtle arricchisce ogni articolo con

combinazioni di materiali a contrasto, ispirate alla tradizionale lavorazione a intarsio di Testoni.

Da quasi un secolo, Testoni si dedica alla creazione di articoli in pelle che sono sinonimo di lusso, qualità e innovazione. Questa collezione rappresenta un’evoluzione di tale eredità, fondendo la maestria artigianale tradizionale con un design contemporaneo per realizzare pezzi personalizzati e duraturi, che sono un vero simbolo di stile e bellezza.