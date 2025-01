L’Hotel Capo d’Orso entra a far parte di The Leading Hotels of the World (LHW)

L’Hotel Capo di Palau entra a far parte di The Leading Hotels of the World e si colloca tra i marchi più blasonati e iconici dell’isola, grazie anche all’unicità del suo legame con la natura. “Il fatto che la proprietà e la gestione sia 100% locale ci inorgoglisce e ci fa sentire fortemente la responsabilità di essere l’unico LHW nell’area che va dalla Costa Smeralda all’Arcipelago di La Maddalena”.

Con queste parole, Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts di cui l’hotel fa parte, annuncia l’ingresso dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5 stelle nel prestigioso portfolio di The Leading Hotels of the World (LHW), la più grande collezione di alberghi di lusso indipendenti al mondo. L’Hotel Le Negresco sulla Promenade des Anglais a Nizza, l’Hotel Ritz a Parigi frequentato da personalità come Ernest Hemingway e Coco Chanel, l’Hôtel de Paris a Monte-Carlo o Villa d’Este a Como sono solo alcune delle eccellenze incluse nel suo prestigioso portfolio.

Fin dalla fondazione nel 1928, The Leading Hotel of the World ha selezionato solo strutture che rispettano i più elevati standard di ospitalità, valorizzando il carattere distintivo e l’individualità di ogni hotel. Una comunità indipendente che riunisce oltre 400 strutture 5 stelle in 80 Paesi, per viaggiatori internazionali alla ricerca di servizi esclusivi e autentiche esperienze locali.

L’ingresso dell’Hotel Capo d’Orso in LHW celebra l’autentica ospitalità sarda e colloca il Capo d’Orso tra gli hotel più iconici al mondo. Un riconoscimento ottenuto in seguito a un ambizioso piano di investimenti milionario realizzato negli ultimi tre anni, che ha permesso all’Hotel Capo d’Orso di posizionarsi come unico hotel di proprietà e gestione sarda tra le strutture più blasonate del Nord della Sardegna. Grazie alla sua posizione strategica, è inoltre l’unico hotel della collezione LHW situato tra Olbia e il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Dalla sua serena atmosfera mediterranea ai dettagli pensati per il romanticismo, il relax e l’esplorazione, Capo d’Orso invita i viaggiatori ad abbracciare il momento e a connettersi con le meraviglie della natura. In occasione della riapertura prevista a maggio 2025, il Resort punta a soddisfare le esigenze del segmento di fascia alta con prestigiose camere ristrutturate, tra cui esclusive Junior Suite Executive e Suite Caprera Open Space, tutte rigorosamente vista mare e dal design mediterraneo arricchito da preziosi manufatti di artigiani locali, oltre al restyling delle aree benessere e dei giardini. Investimenti che hanno seguito il completo rinnovamento della palestra sulla scogliera e il rafforzamento dell’offerta golf con un simulatore professionale per giocare virtualmente sui campi più prestigiosi al mondo.

Il romantico boutique hotel di Palau è un rifugio di privacy e relax con marina privata e una flotta di imbarcazioni per le Isole, tra amache nascoste nel verde e sentieri che conducono al faro, con le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia che guardano l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda. L’eccellenza dell’ospitalità gallurese è visibile fin dalla colazione, servita al suono di un’arpa nella terrazza con vista sul mare o L’Ile Flottante, location “a pelo d’acqua” per esperienze culinarie esclusive. Entrato a far parte della Guida Ristoranti 2025 del Gambero Rosso, il Ristorante Paguro propone le migliori specialità di mare con pescato del giorno: una delle mete preferite dagli yacht che attraccano nella marina privata dell’hotel.

Il Centro Thalasso & SPA L’Incantu a pochi passi dal mare, offre un’esperienza rigenerante grazie alla talassoterapia con piscine di acqua di mare riscaldata e massaggi en plein air tra i profumi della macchia mediterranea. Per gli appassionati di golf, il campo Pitch & Putt a 9 buche è immerso nel verde in posizione panoramica con vista sulle isole.

E per scoprire le bellezze dei dintorni, voli panoramici o transfer in elicottero dal vicino aeroporto internazionale di Olbia fino a esclusive imbarcazioni con skipper con partenza direttamente dalla marina privata. Tra queste anche il veliero Pulcinella, legno norvegese del 1927 che salpa alla scoperta delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena.