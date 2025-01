USM Modular Furniture per un loft newyorkese

A New York, nel quartiere di Chelsea, Loren Daye, fondatrice dello studio di design e architettura d’interni Love Is Enough, ha trasformato un appartamento duplex in uno spazio moderno, caratterizzato da un’eleganza essenziale. Loren Daye ha puntato su un’estetica unica che mette perfettamente in risalto mobili e oggetti eccezionali, in particolare le configurazioni di USM Modular Furniture pensate appositamente per questo progetto. L’obiettivo era di dare carattere a questo appartamento nuovo e piuttosto “convenzionale”, traendo ispirazione da un’estetica minimalista e radicale. Questo loft è diventato una rappresentazione simbolica dello spazio vuoto – così raro a New York – dove il tempo sembra sospeso.

Un’originale e imponente scrivania, realizzata attraverso il sistema modulare USM Haller in vetro e acciaio, è stata progettata da David Weeks dello Studio David Weeks e offreanche un tocco futuristico a questo approccio.

Mobili gialli e arancioni e un magnifico tavolo USM Haller vintage con piano in vetro laccato verde danno colore allo spazio. La toeletta USM Haller in beige si abbina perfettamente alle eleganti lavorazioni in legno di mogano. L’utilizzo dei mobili di USM ha svolto un ruolo essenziale nella realizzazione di questo progetto. Le composizioni USM Haller, progettati appositamente per questo appartamento, fungono da elementi centrali, incarnando sia funzionalità che estetica. In sintesi, questo appartamento è molto più di un semplice spazio abitativo, perchè incarna l’essenza stessa del design contemporaneo, dove i mobili di USM Modular Furniture si rivelano come il filo conduttore di una narrazione visiva molto originale.