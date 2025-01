Astrobarba by Bullfrog: a ogni segno zodiacale il suo beard trend 2025

Per iniziare l’anno in bellezza non resta che affidarsi all’oroscopo. Per ogni segno zodiacale esiste, infatti, anche uno specifico beauty look pronto a trasformarlo nella versione migliore di sé. Quindi, a ognuno la sua barba, adattando i trend 2025 a ogni personalità, ma tenendo comunque presenti la forma del viso, la texture dei peli e, last but not least, il proprio stile. La parola d’ordine è, infatti, cura: ogni barba, indipendentemente dal taglio, richiede attenzione e prodotti di qualità per esprimere al meglio il proprio potenziale. Dunque che aspettate? Che voi siate audaci Ariete in cerca di un look che lasci il segno, dei Vergine attenti ai dettagli in cerca di un tocco raffinato o Scorpioni misteriosi pronti a sfoggiare uno stile bollente, seguite la luce buona delle stelle per trovare il vostro beardstyle e brillare più che mai.

Ariete, Leone, Sagittario: per i segni di Fuoco che amano farsi notare c’è la Ducktail beard

Il carisma dei segni di Fuoco è indiscutibile e fa sì che tutti li notino all’istante. Leali e schietti, tendono ad attirare tutti i riflettori su di loro. Li “veste” così a pennello la Ducktail Beard, letteralmente “barba a coda d’anatra”, che si caratterizza per la sua forma distintiva, che richiama la coda di un’anatra. Questo look, versatile e senza tempo, è ampiamente apprezzato per il suo equilibrio tra un aspetto naturale e un design curato. Può essere portata in diverse lunghezze, a seconda delle preferenze personali e della struttura del viso, ma il mento è sempre il punto più lungo e prominente. La forma affusolata aiuta a creare un effetto ottico di allungamento, rendendola ideale per visi rotondi o quadrati, poiché bilancia le proporzioni. Richiede una rifinitura periodica per mantenere la forma simmetrica e il mento ben modellato.

Beardcare: per la gestione del taglio, è consigliabile un trimmer per effettuare regolazioni precise e tenere sotto controllo la lunghezza della barba in corrispondenza di guance e mento. Una spazzola o un pettine per barba è, invece, essenziale per tenere i peli orientati nella direzione giusta, soprattutto sul mento, che tende a essere più lungo e indomito. Data la lunghezza, l’uso di un olio secco come Oliocento è fondamentale per mantenere morbidi i peli ed elasticizzata la pelle sottostante. Per conferire, invece, l’iconica forma a punta di questo beardstyle, il Gel Styling Invisibile aiuta a scolpire e fissare ogni pelo senza lasciare residui.

Toro, Vergine e Capricorno: per i segni di Terra lo stile è all’ennesima potenza con la Corporate full beard

Stabili, concreti, creativi nel loro approccio pratico alla realtà: per credere in qualcosa hanno bisogno di fatti, non di parole. Perfetta per loro la Corporate full beard che torna nel 2025 a spopolare. Lunga e folta si abbina ora a contorni precisi e una cura impeccabile per evitare un effetto troppo selvaggio. Dona un’aria di maturità e autorevolezza, ed è perfetta per chi vuole fare una dichiarazione di stile in ambienti tanto informali quanto professionali. La forma della barba deve essere bilanciata rispetto alla struttura del viso, con una lunghezza omogenea su entrambi i lati.

Beardcare: come strumenti da utilizzare per la gestione di questo stile, il trimmer può risultare utile per uniformare la lunghezza e definire i contorni, il rasoio per mantenere pulita l’area sotto il collo e definire i bordi sulle guance e la spazzola (o il pettine) per districare e orientare i peli nella stessa direzione. Come prodotti da utilizzare, invece, uno shampoo è utile per la detersione della barba e un olio per nutrire e ammorbidire i peli. Lo Shampoo Nutriente Restitutivo, oltre al suo potere detergente, illumina e rende setosa la barba conferendole una golosa profumazione di mandorla e pistacchio. L’Olio Barba Multifunzione Secret Potion, in una delle tre fragranze disponibili, nutre e rende morbide anche le barbe più secche e crespe.

esci, Cancro, Scorpione: per i segni d’Acqua 50 sfumature di Mid Fade Beard

La vita di questi segni è definita dalle emozioni. Positive e negative, sempre travolgenti. Così tanto che a volte le loro giornate assumono i tratti del realismo magico, connotate come sono da sogni, visioni e palpiti che provengono dall’inconscio. Alla loro emotività si accorda la Mid Fade Beard, uno dei trend più in voga nel 2025. Questo stile prevede una sfumatura progressiva dai lati del viso, con la barba che si allunga verso il mento. Il risultato è un look moderno e sofisticato, perfetto per chi ama la precisione e il dettaglio. Si tratta, infatti di uno stile abbastanza pulito da adattarsi a contesti professionali, ma allo stesso tempo versatile da poter figurare anche in ambienti casual. L’abbinamento con un taglio di capelli sfumato, come un Taper Fade, rende questo beard look ancora più armonioso e uniforme.

Beardcare: se a casa è possibile gestire la definizione dei contorni in totale autonomia servendosi di rasoio e del Gel Rasatura Invisibile, per quanto riguarda, invece, la gestione della sfumatura sarebbe meglio affidarsi alle mani esperte del barber di fiducia. Per contrastare le irritazioni della pelle post-rasatura e allo stesso tempo domare e ammorbidire ogni pelo della barba, Agnostico Spiced Balsamo Multifunzione conferisce tutta l’idratazione necessaria dando un tocco profumato pepato e anisato a pelle e barba.

Acquario, Gemelli, Bilancia: per i segni d’Aria l’armonia perfetta è con la Short Beard

Spiriti liberi, divertenti, maestri della comunicazione, amano socializzare e presentano costantemente nuove idee. Si muovono in equilibrio tra raffinatezza e praticità: per loro il trend da abbracciare nel 2025 è la Short Beard, uno stile che si posiziona tra la barba di tre giorni (Stubble Beard) e la Full Beard. Si distingue per una lunghezza uniforme e contenuta, compresa tra 5 mm e 1 cm, rendendola una scelta versatile e adatta a molteplici contesti, dal casual al professionale. L’aspetto deve essere uniforme ma non troppo rigido, con transizioni fluide tra le diverse zone del viso. Dona un’aria maschile e sicura di sé, definendo i contorni del viso e creando un effetto scolpito. È perfetta per chi cerca un aspetto ordinato e professionale con il vantaggio secondo cui, rispetto a barbe più lunghe, richiede meno impegno in termini di tempo, cura e prodotti.

Beardcare: per mantenere la lunghezza ideale e un look ordinato, è necessario usare il trimmer ogni 5-7 giorni e rifinire i bordi con un rasoio. Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare, meglio optare per un multitasking in grado di prendersi cura sia della barba che della pelle del viso sottostante. La Maschera Notturna Anti-stress, usata come trattamento notturno ma anche come idratante SOS durante il giorno, ha un potere illuminante sulla pelle del viso e allo stesso tempo idratante sui peli della barba.