Fonte di giovinezza per la pelle con N°1 de Chanel alla camelia rossa

Nel cuore di un laboratorio a cielo aperto a Gaujacq, nel sud ovest della Francia, i ricercatori CHANEL studiano una grande varietà di camelie provenienti da tutto il mondo. Tra queste, la camelia rossa che ha dimostrato una longevità straordinaria: può vivere più di 200 anni.

La Ricerca CHANEL è riuscita a catturare il potere di longevità della camelia rossa grazie a un processo di estrazione all’avanguardia in tre fasi: la frammentazione a freddo dei petali, l’idro-fusione per concentrare le proprietà antiossidanti e rivitalizzanti e la purificazione della soluzione.

E’ così che è nata la linea N°1 DE CHANEL composta da ingredienti efficaci selezionati dalla Ricerca CHANEL, che agiscono nel cuore della pelle. L’estratto di camelia rossa, concentrato in acido protocatechico, stimola la vitalità della pelle del 63% e la protegge dai fattori di stress ossidativo per preservarne la giovinezza.

La linea N°1 DE CHANEL agisce all’istante sui parametri della giovinezza della pelle: segni del tempo, pori, elasticità e luminosità. La sua efficacia aumenta nel tempo mettendo in evidenza una pelle che risplende di giovinezza.

Con un’alta concentrazione di estratto di camelia rossa e arricchito con oligopeptidi, il siero viso levigante N°1 DE CHANEL dimostra la sua efficacia immediata e a lungo termine e la pelle appare visibilmente più levigata, le rughe sono immediatamente attenuate.

Dopo 2 mesi di utilizzo, l’efficacia è triplicata.

La nuova crema rimpolpante N°1 DE CHANEL, arricchita con estratto di camelia rossa e ceramidi di camelia, rafforza l’elasticità e la funzione barriera della pelle. La formula leggera e vellutata agisce istantaneamente e la sua efficacia si intensifica giorno dopo giorno:

per 12 ore la pelle e la sua funzione barriera sono rinforzate per una protezione dalle aggressioni esterne;

dopo 7 giorni di applicazione, la pelle è rimpolpata;

dopo 1 mese, l’efficacia è triplicata;

dopo 2 mesi di utilizzo, le rughe e i pori sono meno visibili del 30%, l’elasticità della pelle aumenta del 51% e la luminosità del 46%. La pelle è più levigata del 60%.

La nuova crema rimpolpante N°1 DE CHANEL è disponibile anche nella versione con ricarica mentre il tappo è composto per più dell’85% da materiali a base biologica. Una linea di bellezza che rispetta l’ambiente.

Ma c’è un’altra novità: il duo rinvigorente e levigante con N°1 DE CHANEL The Restoring and Smoothing duo.

Arricchito con estratto di camelia rossa e oligopeptidi, il duo defaticante e levigante è composto da siero occhi 15 ml e siero viso 30 ml. Questi sieri preservano la giovinezza della pelle di viso e occhi. Questo “duo” è racchiuso in un’elegante trousse da viaggio rossa, perfetta da portare sempre con sé.

Il duo di sieri viso e occhi agisce all’istante e nel tempo sull’aspetto giovane della pelle. Il siero occhi con il suo crioapplicatore brevettato, riduce all’istante la visibilità dei segni di affaticamento del 35% e leviga lo sguardo. Questo nuovo siero leviga e defatica istantaneamente lo sguardo. Il suo applicatore rotante brevettato con effetto freddo massaggia e rinfresca il contorno occhi.

La sua formula dalla fresca consistenza in gel stimola la vitalità della pelle e protegge la zona fragile del contorno occhi. Il suo complesso 3D agisce sulle 3 dimensioni dello sguardo, attenuando borse, occhiaie e segni di stanchezza. Il siero occhi ridensifica visibilmente le sopracciglia, per un’azione completa. Rinforzato, riposato e rinfrescato, lo sguardo è più aperto e appare visibilmente più giovane.

Il siero occhi N°1 De Chanel è ricaricabile: il suo applicatore può essere conservato e inserito nel flacone di ricarica per prolungarne l’utilizzo.

Ma le novità non finiscono qui. Chanel presenta un accessorio da massaggio N°1 DE CHANEL. Il nuovo accessorio da massaggio è stato ideato per massimizzare l’efficacia del rituale N°1 DE CHANEL. Il design e la gestualità di utilizzo sono stati sviluppati ad hoc dagli esperti CHANEL per integrare e rafforzare l’azione del siero e della crema sui segni di giovinezza della pelle: rughe, pori, elasticità e luminosità.

Associando l’utilizzo dell’accessorio da massaggio con la crema rimpolpante e il siero levigante, l’efficacia del rituale N°1 DE CHANEL aumenta nel tempo.

L’accessorio da massaggio è realizzato con oltre l’85% di materiali a base biologica, tra cui gusci di semi di camelia e sottoprodotti del legno provenienti da filiere certificate FSC. La custodia protettiva realizzata in cotone biologico è certificata GOTS.

Il rituale potenziato N°1 DE CHANEL include una gestualità di applicazione specifica sviluppata dagli esperti CHANEL. L’utilizzo dell’accessorio da massaggio prima e dopo l’applicazione del siero e della crema N°1 DE CHANEL ne potenzia l’azione sulla giovinezza della pelle.

Prima dell’applicazione del siero e della crema N°1 DE CHANEL e per agire sui pori, posizionare il bordo dentellato dell’accessorio sul naso e sulle guance e frizionare delicatamente la pelle dall’alto verso il basso. Successivamente effettuare movimenti leviganti orizzontali verso l’esterno.

Per agire sull’elasticità della pelle, utilizzare le due estremità superiori della parte a V dell’accessorio effettuare movimenti di torsione verso l’esterno, sulla parte inferiore del viso.

Per agire sui segni del tempo, posizionare il dito indice e l’accessorio da massaggio su entrambi i lati di ciascuna ruga e distendere la pelle. Quindi, con l’estremità a punta dell’accessorio, eseguire movimenti leviganti a zig-zag. Applicare il siero e poi la crema a piccoli tocchi, quindi effettuare movimenti leviganti verso l’esterno con entrambe le mani. Dopo l’applicazione del siero e crema N°1 DE CHANEL, con l’estremità a V dell’accessorio, effettuare movimenti profondi sulla mandibola, dal mento salendo verso le orecchie.

Infine, per agire sulla luminosità della pelle, effettuare movimenti leviganti con la parte concava dell’accessorio da massaggio. Giorno dopo giorno, il rituale rivela una pelle levigata che risplende di giovinezza.

Il Massage Tool e la Limited Edition Duo sono in vendita in esclusiva presso le Fragrance & Beauty Boutique Chanel e sul sito CHANEL.com