La Magia dell’Oro di Capri a VicenzaOro

Chantecler inaugura l’anno a VicenzaOro presentando il tema delle creazioni 2025: L’Oro di Capri, un concetto che trascende la preziosità del metallo, abbracciando la natura, la storia e il mito dell’Isola delle Sirene. Capri è l’isola dei tesori. I leggendari tesori imperiali di Tiberio, gli splendori aurei del barocco napoletano, le tessere dei mosaici che arricchiscono le colonne ioniche di Villa Lysis confondono storia e leggenda. L’Oro di Capri è anche Dolce Vita, quel senso di gioia e glamour mediterraneo che, come in nessun luogo, si è incarnato nell’isola, esercitando tutt’ora il suo fascino magnetico. L’Oro di Capri tutti lo cercano e tutti lo vogliono. È una meravigliosa chimera che attraverso oltre duemila anni conserva la sua luce e scintilla leggendaria.

Questo tema annuncia un 2025 ricco di sorprese ma anche di ritorni. Il primo è quello dei Corni, un archetipo dell’immaginario Chantecler e una scheggia dell’universo dei simboli di Capri. Il corno Chantecler reinventa il classico corno napoletano, declinandolo in forme più arrotondate e gentili. Asseconda l’anima accogliente e serena dell’isola, che ne ha fatto un item prediletto da una clientela sofisticata e internazionale. I nuovi Corni, realizzati in oro 9kt e 18kt, danno vita a un ciondolo in due misure e un orecchino. Gli elementi caratteristici del Corno, la testa barocca e il gambo con il piede che si avvolge su sé stesso, vengono declinati in forme e materiali inediti.

Il classico “meloncino” della testa sperimenta con nuove forme organiche nel 9kt e viene impreziosito da venature incastonate di diamanti nel 18kt. Viene riesplorano l’accostamento benaugurante tra l’oro bianco, il cristallo di rocca e i diamanti, ma anche tra i pavé di pietre di colore e le pietre dure. Inedito l’anello a fascia che riprende il design a spicchi della testa del Corno. Azzurro in turchese, rosso in corallo e bianco in cristallo di rocca. Cinque elementi si avvicendano attorno al dito intermezzati da venature di diamanti.

La collezione Enchanté, ispirata dal lastricato in pietra dei vicoli di Capri, si arricchisce di nuove forme irregolari e generose, dando vita a una collana e un bracciale. Le due varianti in bianco e in nero sono rispettivamente in kogolong e onice. Capri di giorno e di notte. Di giorno candida di sole mentre di notte avvolta da una tenebra mediterranea, amica e complice. Il fil rouge è sempre l’oro, il profilo che delinea il contorno, abbraccia e connette le pietre. Un pattern di galli firma il lato interno della collana.

La collezione Miniatura trascende gli smalti colorati e scopre le pietre preziose, creando combinazioni di diverso taglio e colore. Il pavé compone un’immagine di Capri. L’iridescenza delle gemme trasmette l’energia e l’intensità di un’emozione mediterranea invitando alla gioia attraverso un’evocazione dell’Oro di Capri. Un bracciale e una collana diventano mitici frames dell’isola. Due gli elementi raffigurati. Da un lato i simbolici Faraglioni che si trasfigurano in narrazione preziosa. Dall’altro un pesce, che emergendo dai fondali sussurra segreti e suggestioni del Mediterraneo. Le immagini vengono sviluppate su una piastra d’oro e incorniciate da un profilo di smalto.

L’Oro di Capri sono anche le creature marine che diventano gioielli e racchiudono il senso dell’estate. A VicenzaOro vengono svelate le ultime creazioni della collezione Mediterranea. Un cavalluccio sale dalle profondità del mare per giocare con la luce solare riflessa dal pavé di pietre. Si avvolge sinuosamente attorno a un dito trasformando un omaggio alla natura mediterranea in autentica fiaba. A questi si unisce anche un nuovo elemento in titanio colorato, il Ricciocorno, un ulteriore passo dentro un favoloso e visionario mondo sottomarino attraverso una metamorfosi benaugurante. Il Ricciocorno è il più importante per dimensioni tra i Corni proposti nel 2025. Il “meloncino” classico della testa è sostituito da un riccio di titanio e oro, costellato di zaffiri e diamanti.

La storica collezione Logo rivisita il suo design, sviluppandone le cromie. Ai toni variegati della pietra di luna si aggiungono il rosso del corallo e l’azzurro del turchese. Le nuove colorazioni aggiungono nuove nuances di significato. Sul profilo dei faraglioni, in pietra naturale, si staglia un gallo che canta alla luna. Questo Logo non è solo un gioiello ma una vera trasposizione simbolica e aurea di una notte caprese.

Completa le novità 2025 una Campanella. Il design in cristallo di rocca viene declinato anche in topazio sky blue scolpito a mano. Il suo colore custodisce la trasparenza azzurra di un cielo estivo che tintinna di diamanti e oro bianco. Anche questo è Oro di Capri.