La skincare Biretix per una pelle luminosa

La linea di prodotti Biretix di Cantabria Labs Difa Cooper regala un aiuto alla pelle per ritrovare il piacere di una nuova idratazione. Oggi, il brand, amplia la sua gamma e presenta quattro prodotti innovativi, studiati per rispondere alle esigenze specifiche delle pelli impure, per un viaggio verso una cute più equilibrata e splendente.

Biretix Cleanser – Il primo passo per una pelle luminosa è una detersione accurata. Biretix Cleanser, con la sua formula delicata e purificante, rimuove efficacemente sebo in eccesso e impurità, aiutando a contrastare la crescita microbica. Arricchito con estratti vegetali naturali dalle proprietà astringenti, sebonormalizzanti e lenitive, garantisce una pulizia profonda senza irritare o seccare la pelle. Perfetto per viso e corpo, è il compagno ideale anche per chi segue trattamenti farmacologici specifici.

Biretix Gel Ultra – Si tratta di un gel innovativo che combina RetinSphere Technology e BIOPEP-15 per un’azione purificante ed esfoliante. Da applicare localmente una o due volte al giorno, aiuta a ridurre le imperfezioni, contrastare l’ostruzione dei follicoli e rallentare la crescita degli agenti responsabili delle impurità. Per un’applicazione diurna, non dimenticare la protezione solare.

Biretix Mask a base di RetinSphere Technology e argilla verde e bianca è ideale per regolare l’eccesso di sebo, attenuare i rossori e contrastare i radicali liberi. Questa maschera si applica per 30 minuti durante il giorno o si applica uno strato sottile e si lascia agire tutta la notte.

Biretix Isorepair è, invece, una crema rigenerante e lenitiva, ricca di ceramidi, acido ialuronico e vitamina E, pensata come un quid in più per ripristinare la barriera cutanea e donare morbidezza, soprattutto alle pelli sensibilizzate da trattamenti con retinoidi. Un vero abbraccio di benessere per la pelle.

