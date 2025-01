Biofficina Toscana, il brand di cosmetici ecobiologici certificati

Dalla terra dei grandi vini toscani, il brand di cosmetici ecobiologici certificati Biofficina Toscana, distilla l’olio di vinaccioli d’uva per riparare e proteggere le labbra dal freddo. Una coccola particolare che una volta provata può diventare un must della bio routine. Lo scrub è ideale per eliminare le pellicine mentre la crema le ripara e idrata in profondità.

Una combo perfetta:

Scrub labbra levigante, un efficace scrub per il trattamento delle labbra, con olio di vinaccioli bio toscano, miele, oli vegetali e microgranuli di derivazione naturale per una delicata azione esfoliante-levigante. Elimina le pellicine in modo delicato e lascia le labbra rosee, morbidissime e levigate. L’aroma dolce e zuccherino renderà questa operazione un piacevole momento di cura personale.

Crema labbra riparatrice – grazie a un sapiente mix di quota acquosa e nutriente, protegge in maniera prolungata anche dagli agenti atmosferici. Si tratta di una crema studiata per riparare e idratare le labbra grazie all’unione tra la quota acquosa e quella nutriente tipica delle emulsioni, ideale come completamento del trattamento scrub. La formula contiene olio di vinaccioli bio toscano dalle proprietà nutritive, emollienti ed antiossidanti. Grazie alla presenza di zuccheri e glicoli ha inoltre un effetto tensore volumizzante che rende le labbra rimpolpate oltre che ben idratate, morbide e protette.