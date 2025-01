Le ispirazioni per la casa 2025 di Tomasella

Tomasella è una realtà aziendale che si pone come guida alle scelte dell’abitare. Le sue soluzioni sono infatti pensate per adattarsi alle esigenze di tutti anticipando le tendenze e offrendo idee davvero uniche.

Per il 2025 la casa di Tomasella presenta un ambiente progettato come luogo in cui rifugiarsi e trovare pace. Uno spazio da vivere e personalizzare con il proprio stile scegliendo gli arredi giusti.

Il brand offre un lusso alla portata di tutti e al tempo stesso si impegna a raccontare storie in cui l’intreccio tra design, funzionalità e progetto, creano un modo nuovo di vivere la casa. Nel living la protagonista è la composizione Atlante UNIT_AT 141 con le basi e i pensili in laccato opaco bosco abbinati alla mensola Shiro porta tv nella stessa finitura. Gli inserti sono in metallo color mirto per un effetto “green colors”. Il pensile affiancato ha la stessa altezza della mensola ed è allineato alla base, ampliando così lo spazio di contenimento e creando un equilibrio visivo.

La sala pranzo è composta da quattro elementi molto sofisticati, a partire dalla composizione Atlante UNIT_AT231 declinata nella combinazione che unisce due soluzioni, libreria e vetrinetta, in un solo arredo moderno e funzionale. Questa versione di Atlante si presenta con una struttura e ripiani in materico Rovere Cognac, chiusa al centro dalle ante Metropolis in vetro con profili in metallo antracite.

Il calore della zona pranzo si ritrova anche nella madia Pandora presentata con una struttura in materico Rovere Cognac e top in gres premium Calacatta Oro Venato con basamento e maniglie in metallo antracite.