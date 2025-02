COSMECEUTICAL – Protocollo Biorimodellante Retinolo by BioNike

Dalla ricerca BioNike e dall’esperienza di dermatologhe di alto profilo internazionale, nasce oggi un ampliamento della linea iconica e premium COSMECEUTICAL: il nuovo protocollo Biorimodellante Retinolo.

Progettato specificamente per le persone con pelle matura che mostrano un accentuato rilassamento cutaneo, in particolare nel terzo inferiore del volto, questo trattamento mira a rispondere alle esigenze della pelle che ha perso tonicità, elasticità e definizione, offrendo una soluzione completa e mirata.

Il Protocollo Biorimodellante è sviluppato con un’alta concentrazione di retinolo puro microincapsulato ad azione rimodellante liftante, ridensificante e levigante, per un ovale visibilmente più definito. Questa tecnologia brevettata offre un rilascio immediato con oltre il 50% di Retinolo puro nei primi 15 minuti dall’applicazione e un’efficacia LONG RELEASE ottimizzata, con il mantenimento della concentrazione nelle ore successive all’applicazione.

Il protocollo Biorimodellante Retinolo di BIONIKE è stato sviluppato per coloro che affrontano i seguenti problemi cutanei:

• Rughe profonde e verticali, tra i segni più evidenti dell’invecchiamento cutaneo;

• Perdita di levigatezza, in quanto, con l’età, la pelle tende a diventare meno liscia e uniforme;

• Perdita di definizione dei volumi e dell’ovale del viso;

• Rilassamento del terzo inferiore di viso e collo (zona del mento, delle guance inferiori e del collo è un problema comune tra le persone con pelle matura).

COSMECEUTICAL RETI LIFT – Concentrato Retinolo Long Release System 2%

Siero concentrato di Retinolo puro Microincapsulato & Retinil Palmitato, a rilascio prolungato, per garantirne la stabilità e ottimizzarne l’efficacia. L’innovativa Tecnologia di microincapsulazione protegge il retinolo e garantisce un rilascio post applicazione che continua per diverse ore. Poche gocce, solo la sera, contengono la dose giornaliera raccomandata di Retinolo.

Inoltre, la presenza di Ectoina, protettore cellulare e cutaneo, svolge azione riparativa e lenitiva dimostrata verso gli effetti irritanti del retinolo.

COSMECEUTICAL RETI CREAM – Crema Biorivolumetrica Antietà

Crema dalla texture ricca, avvolgente e fondente, ideale per la pelle matura, e applicabile mattina e sera su viso, collo e decolleté. È formulata con una sinergia di attivi rimodellanti antigravità, mirati in particolare sul terzo inferiore (tra mento e angolo mandibolare), come:

RETINOL LIKE: attivo booster dell’acido retinoico, ad azione lifting e correttiva delle rughe profonde;

NOREUGENINA: stimola la sintesi dei componenti strutturali del derma (collagene, elastina e acido ialuronico) migliorando elasticità e compattezza;

NECK & JOWLINE LIFTER: mix di attivi vegetali selezionati per la specifica attività anti-rilassamento della pelle del terzo inferiore del volto, collo e decolleté.

Con Cosmeceutical, la ricerca BioNike ha sviluppato formule all’avanguardia secondo un criterio cosmeceutico, in cui gli ingredienti bioattivi sono concentrati, combinati e veicolati, per stimolare in modo importante la fisiologia cutanea, con effetti progressivi multi-level, sull’intera struttura della pelle.

Nei protocolli BioNike COSMECEUTICAL l’efficacia è data dalla sinergia delle fasi: tre fasi principali – STIMOLAZIONE, ESFOLIAZIONE, TRATTAMENTO – in combinazione ai prodotti SPECIFICI e DETERGENZA.

Referenze diverse, per forma galenica e principi attivi, creano insieme la sinergia delle fasi del protocollo, la cui efficacia è ampiamente dimostrata da studi strumentali e clinico-dermatologici.

Le formulazioni di ogni fase si combinano tra loro per comporre i diversi protocolli: Biorivitalizzante Vitamina C, Biorivitalizzante Acido Ialuronico, Depigmentante e il nuovo Biorimodellante al Retinolo.

Una collezione cosmeceutica che coniuga efficacia e massimo piacere di utilizzo, grazie alle texture altamente sensoriali contenute in pack dal design funzionale ed elegante.