COCO CRUSH , la linea di gioielli firmati Chanel

Affascinata dal motivo grafico e generoso della trapuntatura (vista sulle coperte dei cavalli del suo amante Etienne Balsan e sulle giacche delle dame degli ippodromi), Coco Chanel decise di utilizzarlo negli anni ’20 nella decorazione dei suoi interni e nelle sue creazioni di moda. Nel 2015 Maison Chanel trascrive in oro la trapuntatura e svela COCO CRUSH. Una linea di gioielli facile da indossare ogni giorno per celebrare incontri e momenti di vita, come quelli di Gabrielle Chanel che ha segnato la sua vita di stilista libera e moderna. Sull’oro il disegno si curva a favore di una curva generosa. Con un gesto decisivo si tracciano gli incisioni per ricreare la trama della trapuntatura. La finitura si nota nei festoni che mettono in risalto il profilo curvo di un gioiello riconoscibile tra mille. Un atto creativo che fonde forza e morbidezza, rotondità e rigore. Per attirare meglio la luce, CHANEL ha creato GOLD BEIGE, dalla tonalità calda.

Il beige è anche il colore dei suoi primi successi, quello del tweed dei suoi abiti, della maglia delle sue maglie, della pelle delle sue scarpe bicolore. Con ORO BEIGE 18 carati, COCO CRUSH trascrive questa sensazione vellutata sulla pelle e valorizza l’incarnato con il sottile equilibrio delle sue sfumature. Scegliere BEIGE GOLD significa indossare poco più di un metallo prezioso, significa indossare la raffinatezza, la qualità senza compromessi, il colore di una creazione chiaramente CHANEL.

“Il rosso è il colore della vita, adoro il rosso.», ha detto Coco Chanel. Per lei bastava un pizzico di rosso per valorizzare il tutto. La vivacità di questa tonalità, fondamentale come il nero e il beige, ha punteggiato le sue creazioni iconiche e oggi seduce lo CHANEL Jewelry Creation Studio per sublimare COCO CRUSH, la sua reinterpretazione più preziosa. Per la prima volta nella sua storia, il suo oro inciso si mescola con rubini intensi. Una tonalità sgargiante, alloggiata nell’incavo di un pendente a C, che si irradia dal centro di una O su un braccialetto. Una C, una O che dona COCO una volta accumulato sul polso, su una scollatura o su un orecchio. Un invito grafico a giocare con i colori e i codici di una collezione nata come inno alla leggerezza. Un nuovo capitolo nella preziosità di COCO CRUSH e un’ulteriore opportunità per incarnare, attraverso la generosità delle sue linee e lo stile dei suoi capi, un’attitudine decisamente CHANEL. Nel tempo, COCO CRUSH impreziosisce la sua collezione con preziosi pavé interamente diamantati – l’espressione più esclusiva di COCO CRUSH con la sua superficie preziosa.

Nel gennaio 2025, lo Studio di creazione di gioielli CHANEL gioca con le linee di COCO CRUSH con una nuova lavorazione, che adotta le diagonali della trama trapuntata. I fuochi del diamante seguono la direzione data dagli incisioni. Se le pietre preziose appaiono naturalmente cosparse di oro, tecnicamente non è così. Questa nuova lavorazione riflette tutta la destrezza delle mani dei gioiellieri. Queste nuove collane e bracciali con rubini, orecchini, anelli e bangle con pavé di diamanti arricchiscono la collezione e moltiplicano le proposte stilistiche. È qui la forza di COCO CRUSH: gioielli di cui appropriarsi liberamente alla maniera di Gabrielle Chanel che indossava i suoi abiti e le sue collane liberandosi da sguardi e tendenze. Con COCO CRUSH i gioielli si adattano ad ogni momento della vita. Un gioco di accumulare braccialetti mescolando oro, anelli di diverse dimensioni alle dita, orecchini a cerchio tanto belli da soli quanto scelti a dozzine come earcuff all’orecchio.