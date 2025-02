Mediterranea presenta la nuova linea premium Omnia+Plus

La nuova linea premium OMNIA+PLUS nasce dall’esperienza dei laboratori Mediterranea Cosmetics. Si tratta di una nuova gamma progettata per una routine di bellezza completa e multifunzione che si articola in 4 fasi: detergere – preparare – trattare – definire. Questi 4 esclusivi trattamenti fondono sapientemente scienza e natura utilizzando ingredienti del territorio accuratamente selezionati e lavorati attraverso tecnologie all’avanguardia, per garantire performance elevate e un’efficacia testata. Formule avanzate e texture innovative per rispondere ai bisogni di un pubblico sempre più attento e consapevole che ricerca soluzioni multiuso, efficaci e di qualità elevata in grado di valorizzare la bellezza in maniera autentica e naturale.

Detergere con Pure Cleansing cream tubo 120ml

L’innovativa crema gel rimuove delicatamente in un solo gesto anche il make up long lasting e waterproof e impurità da viso, occhi e labbra lasciando la pelle morbida e soffice.

Ingredienti:

COMPLESSO NATURALE DI ZUCCHERI: garantisce un’idratazione intensa e duratura. Utile nel trattamento delle pelli secche, disidratate e screpolate. Rafforza la funzione di barriera. ALOE VERA: idratante, lenitiva, e rinfrescante VITAMINA E: aiuta a mantenere un buon equilibrio idrico e la giusta idratazione OLIO DI OLIVA: idratante ed emolliente.

MODO D’USO: applicare un’adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate con le mani. Massaggiare per qualche secondo e procedere al risciacquo con abbondante acqua tiepida.

Preparare con Skin essence duo – Destress serum& Repair Oil 2 flaconi da 10ml

Siero e Olio da utilizzare in sinergia in base alle esigenze della pelle che possono cambiare a secondo della stagione e del clima. Miscelando nel palmo della mano qualche goccia di siero e di olio si ottiene una leggera emulsione da massaggiare sul viso (evitando la zona perioculare).

Destress serum

Siero viso trasparente che, grazie alla presenza di una molecola ultra-attiva e multifunzionale, protegge e ripara la pelle sottoposta a stress di varia natura come sbalzi climatici, inquinamento atmosferico, raggi UV. Prezioso alleato che favorisce l’idratazione e previene l’invecchiamento cutaneo.

Ingredienti:

ECTOINA: contrasta lo stress ossidativo e ha proprietà idratanti e calmanti ESTRATTO DI PINO MARITTIMO: prezioso ingrediente presente nel bacino del Mediterraneo, esercita una potente azione antiossidante contrastando l’azione dei radicali liberi

Repair oil

Olio viso nutriente che grazie alla presenza di un derivato dalla canna da zucchero, favorisce il miglioramento di idratazione ed elasticità cutanea conferendo al viso un aspetto giovane e un finish luminoso. Può essere utilizzato da solo soprattutto se la pelle è secca, o in combinazione con il siero viso. Si consiglia di utilizzare l’olio da solo in caso di pelle secca o come booster di nutrimento notturno.

Ingredienti: SQUALANO VEGETALE: ricavato in modo sostenibile dalla canna da zucchero con un processo di biofermentazione, è un eccellente idratante a lungo termine, elasticizzante, stimola il turnover cellulare, leviga la pelle, azione anti-aging. ESTRATTO DI ROSMARINO: azione antiossidante, idratante, rinfrescante e antibatterica OLIO DI OLIVA: proprietà idratanti ed emollienti.

Trattare con Absolute anti-aging cream flacone airless 50ml

Crema viso extra fresca, nutriente, dallo skin feel altamente idratante e illuminante, perfetta come trattamento giorno e notte per le pelli più bisognose di attenzioni. Può essere applicata anche sul contorno occhi.

Ingredienti:

NAG: stimola la produzione fisiologica di acido ialuronico, riduce la sintesi di melanina, favorisce il rinnovamento cellulare e ha un’azione antiossidante contro i radicali liberi. Agisce in sinergia con Niacinamide per un effetto anti-age globale. Aiuta a ridurre visibilmente i pori dilatati, affinando la grana della pelle, attenua linee sottili e rughe, rinforzando la superficie cutanea esterna, regola la produzione di sebo e aiuta ad opacizzare la zona T.SQUALANO VEGETALE: ricavato in modo sostenibile dalla canna da zucchero con un processo di biofermentazione, è un eccellente idratante a lungo termine, elasticizzante, stimola il turnover cellulare, leviga la pelle, azione anti-aging. ESTRATTO DI PINO MARITTIMO: prezioso ingrediente presente nel bacino del Mediterraneo, esercita una potente azione antiossidante contrastando l’azione dei radicali liberi. OLIO DI OLIVA: proprietà idratanti ed emollienti.

Definire con Coloured Serum Foundation flacone 15ml

Fondotinta in siero dal finish super luminoso e una coprenza medio-bassa. Texture «Shake WellBeforeUse» formulata grazie alla combinazione di una coppia di emulsionanti che hanno permesso di ottenere un fondotinta fluido ‘acqua in olio’, leggero e facile da utilizzare che lascia sulla pelle una sensazione di freschezza unica grazie all’alta percentuale di acqua contenuta nella formula.

Ingredienti:

ESTRATTO DI PINO MARITTIMO: protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi. Aumenta il livello di ATP. Protegge la pelle dall’esposizione quotidiana ai raggi UV e dall’inquinamento, lenisce. OLIO DI OLIVA dalle proprietà antiossidanti e leviganti. VITAMINA PP, derivato della vitamina B3: proprietà antiossidanti, protegge la pelle dai radicali liberi, riduce la visibilità dei pori affinando la grana, regola la produzione di sebo e aiuta ad opacizzare la zona T. NAG: stimola la produzione fisiologica di acido ialuronico, riduce la sintesi di melanina, favorisce il rinnovamento cellulare e ha un’azione antiossidante contro i radicali liberi. Disponibile in 2 tonalità (chiaro e medio).