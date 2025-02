Endocare Renewal, il boost di un trattamento nutriente per la rigenerazione anti-age

Prendersi cura della pelle è un rituale che regala piacere, soprattutto quando si scoprono soluzioni mirate. In questa stagione, il focus è tutto su come affrontare le sfide dell’inverno: freddo intenso, sbalzi termici e aggressioni esterne che minacciano idratazione ed elasticità. La pelle necessita di una strategia skincare che non si limiti a proteggere, ma che punti anche a nutrire e rigenerare. L’obiettivo? Elasticità, luminosità, compattezza e un’idratazione ottimale, combattendo al contempo i segni del tempo.

Il retinolo è il protagonista indiscusso nella cura della pelle. Le sue proprietà sono ineguagliabili: stimola il ricambio cellulare, aumenta la naturale produzione di collagene ed elastina, contrasta la perdita di tono, migliora la texture e riduce l’aspetto delle rughe. Ma non è tutto: se abbinato all’acido ialuronico – con la sua azione idratante – si ottiene una sinergia vincente che massimizza i benefici del retinolo, minimizzandone gli eventuali effetti irritanti.

I laboratori Cantabria Labs hanno creato la linea Endocare Renewal, specificamente formulata per rispondere alle esigenze della pelle in cerca di rinnovamento. I prodotti della linea combinano retinolo puro in diverse concentrazioni con un’esclusiva tecnologia brevettata, Retinsphere, che garantisce un rilascio graduale e una tollerabilità ottimale.

Ecco i protagonisti della linea Endocare Renewal:

Endocare Renewal Retinol 0,5% Intensive Serum : siero con retinolo puro allo 0,5%, formulazione senza acqua, ideale per pelli già abituate ai retinoidi.

: siero con retinolo puro allo 0,5%, formulazione senza acqua, ideale per pelli già abituate ai retinoidi. Endocare Renewal Retinol 0,2% Serum : siero con retinolo allo 0,2%, perfetto per chi si avvicina per la prima volta ai retinoidi.

: siero con retinolo allo 0,2%, perfetto per chi si avvicina per la prima volta ai retinoidi. Endocare Renewal Retinol Eye Contour: trattamento intensivo per il contorno occhi con triplice azione ritexturizzante, decongestionante e illuminante. Il pratico applicatore metallico offre un effetto freddo che aiutare a migliorare la microcircolazione e dona freschezza immediata.

La bellezza non si ferma al retinolo: alternare il trattamento con una crema nutriente e rigenerante è il segreto per una pelle visibilmente migliorata con Endocare Tensage Nutritiva, formulata con la tecnologia brevettata SCA Growth Factor Technology (estratto di secrezione di lumaca), ricca di peptidi tensoriali e attivi volumizzanti. Questo trattamento stimola la naturale produzione di collagene, aumenta la densità dermica e ridefinisce i contorni di viso, collo e décolleté. Con questa routine invernale, la pelle matura sarà pronta a superare qualsiasi esame di bellezza.