The Shapes of Love firmato da Baume & Mercier

Baume & Mercier, la nota casa orologiera svizzera, è orgogliosa di presentare un concept creativo unico per celebrare San Valentino: The Shapes of Love (L’amore in ogni sua forma). Questa iniziativa poetica coniuga in perfetta armonia la maestria tecnica della Maison e la sua tradizione radicata nel celebrare gli affetti e i momenti speciali della vita.

Protagonista di questo concept, un elegante nastro simbolo del fluire dell’amore e della precisione della forma. Il nastro si trasforma ad arte nelle più iconiche forme orologiere – rotonda, rettangolare e dodecagonale – fino a formare un cuore, evocativo simbolo dell’amore, che unisce i temi del design e dei rapporti umani.

Tre collezioni senza tempo: icone di forma e di stile

Il concept The Shapes of Love (L’amore in ogni sua forma) valorizza tre collezioni emblematiche che testimoniano l’impegno della Maison nei confronti del savoir-faire orologiero e dell’innovazione:

La collezione Clifton

Classica e moderna, la collezione Clifton porta avanti la tradizione orologiera con curve sinuose, dettagli curati, dimensioni ideali e la raffinatezza discreta di una cassa rotonda con un diametro di 39 mm, quadrante Blu laccato, sfumato. Il movimento Baumatic di Manifattura BM14-1975 AC1 esibisce una carica automatica con riserva di carica di 120 ore. Il cinturino è intercambiabile in pelle di alligatore blu a scaglie quadrate con impunture tono su tono sulla parte superiore, bordeaux sulla parte inferiore e punti di fermo sulla fibbia pieghevole intercambiabile in acciaio, con pulsanti di sicurezza.

La collezione Riviera

Audace e innovativa, la collezione Riviera presenta un’esclusiva cassa dodecagonale dal diametro di 33 mm che incarna l’eleganza sportiva e il design all’avanguardia. Un’attestazione di disinvoltura per chi è alla ricerca di individualità. Il movimento Swiss Made dispone di carica automatica con riserva di carica di 38 ore. Il quadrante laccato blu notte sfumato con finitura satinata soleil e impreziosito da 63 diamanti (0,44 carati). Il bracciale è stato creato in acciaio lucido e satinato con tripla fibbia pieghevole in acciaio con fermaglio di sicurezza.

La collezione Hampton

Omaggio alla raffinatezza artistica, la silhouette rettangolare della collezione Hampton è esaltata da pregevoli finiture che la rendono la scelta ideale per i cultori di un’eleganza moderna. Il suo movimento è Swiss Made al Quarzo. La cassa realizzata in acciaio lucido è di forma rettangolare impreziosita con 28 diamanti taglio brillante (0,35 carati) misura 22,2mm x 34,9mm e corona di forma cabochon impreziosita da uno spinello sintetico blu. Il quadrante è di colore

Blu notte con 4 diamanti taglio brillante (0,01 carati) mentre il cinturino è intercambiabile in pelle di alligatore blu notte lucida a scaglie quadrate con impunture tono su tono e fibbia ad ardiglione in acciaio lucido.

Un omaggio al savoir-faire orologiero e agli affetti autentici

Con The Shapes of Love (L’amore in ogni sua forma), Baume & Mercier invita gli appassionati di orologi a scoprire l’arte della forma e la bellezza dei rapporti autentici. Questo San Valentino, le creazioni della Maison diventano più che meri segnatempo: sono pegni d’amore, espressione di un intramontabile savoir-faire orologiero.