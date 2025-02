Mix and Match, la nuova collezione makeup della P/E 2025 firmata CHANEL

Twin set, color block, o mix and match… Ogni combinazione è possibile ed è su questa tela bianca che lo Studio di Creazione Maquillage di Chanel con Ammy Drammeh di COMÈTES COLLECTIVE immaginano la COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2025 CHANEL in technicolor.

In questa collezione frizzante e giocosa le tinte vivaci si contrappongono allegramente o si fondono in un delicato tono su tono. Audaci e impossibili da definire, sono l’espressione di un’allure senza tempo, sempre chic e raffinata. La Collezione P-E 2025 si struttura intorno a quattro gamme cromatiche, che fondono l’idea del color block e del mix and match in un’ode alla primavera.

In ogni twin set, un ombretto Ombre Essentielle e una matita Stylo Yeux Waterproof creano un duo tono su tono che gioca con effetti diversi.

Twin Set Naturale

Ombre Essentielle Latte Frappé : beige caldo mat

: beige caldo mat Stylo Yeux Waterproof Brun Pourpré: rosso mattone brown

Twin Set Malva

Ombre Essentielle Mauve Sucré : lilla madreperlato

: lilla madreperlato Stylo Yeux Waterproof Mauve Intense: viola profondo mat

Twin Set Rosa

Ombre Essentielle P ê che Glacée : rosa ramato satinato

: rosa ramato satinato Stylo Yeux Waterproof Rouge Fauve: rosso terra di Siena mat

Twin Set Verde

Ombre Essentielle Menthe à l’Eau : verde menta madreperlato

: verde menta madreperlato Stylo Yeux Waterproof Vert Lagon: verde azzurro metallizzato

ROUGE COCO BAUME

Il balsamo desiderabile come un rossetto iconico si declina ora in un nuovo risultato make up che amplifica la brillantezza. Una formula skincare che offre un’idratazione continua fino a 16 ore per labbra più belle giorno dopo giorno. Sei nuove tinte (beige caramello madreperlato, pesca corallo, rosso, rosa con una punta di blu, rosa intenso con una punta di blu e viola) per un risultato make up su misura, modulabile secondo i propri desideri: da un velo di colore delicato sin dalla prima applicazione fino a una copertura intensa quasi quanto un rossetto in sole tre applicazioni.

JEUX DE LUMIÈRES

Creazione iconica della collezione che esalta la luminosità dei colori, la palette JEUX DE LUMIÈRES in formato maxi racchiude quattro polveri illuminanti per viso, occhi e décolleté da applicare a piccoli tocchi o come highlighter. Le 4 tinte (corallo rosato madreperlato, oro rosa, rosa argentato madreperlato e oro rame madreperlato) si sposano alla perfezione con ogni colorito, per un risultato satinato e luminoso. Le polveri possono essere utilizzate da sole, in abbinamento o mixate insieme.

LE VERNIS

Per completare il look fino alla punta delle dita, due tinte delicatamente milky (pesca tenue e verde acqua).