Le esclusive esperienze benessere firmate Monte-Carlo Société des Bains de Mer

Monte-Carlo Société des Bains de Mer è lieta di ospitare le coppie che desiderano celebrare la propria storia d’amore nel giorno più romantico dell’anno: San Valentino. Monte-Carlo Société des Bains de Mer propone una moltitudine di attività per le coppie, che vanno dai soggiorni negli hotel più esclusivi alle prelibate cene nei ristoranti stellati fino ai rilassanti trattamenti benessere di coppia per prendersi cura di corpo e mente.

Ne è un esempio il Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort, situato nel cuore di Monte-Carlo, è il resort consigliabile per riposare la mente e donare sollievo al corpo presso la Spa Cinq Mondes, un paradiso che invita a rigenerarsi e coccolarsi, in compagnia del proprio partner.

Per questo San Valentino, la struttura propone l’esclusivo trattamento “Ritual Grand Felicity” per due. Questo trattamento ha una durata di 1 ora e 50 minuti si svolge in cabina doppia ed è composto da 3 parti: il bagno di fiori e aromi giapponesi, che risveglia i sensi grazie alla combinazione di oli essenziali, colori e petali di rosa; lo scrub aromatico alle spezie, un trattamento esfoliante ispirato a Giava a base di spezie e sali marini, dai profumi delicati che lasciano la pelle morbida e satinata; il massaggio rivitalizzante ayurvedico o taoista di 50 minuti, entrambi eseguiti con olio caldo per alleviare le tensioni e rivitalizzare il corpo.

E ancora, vivere anche solo per un giorno un’esperienza sensoriale indimenticabile alle Thermes Marins Monte-Carlo, con massaggio su misura, pranzo dai sapori mediterranei al ristorante L’Hirondelle e accesso allo spazio benessere. Una pausa incantata per il corpo e per la mente, dove benessere, relax e sapori saranno le parole chiave per un autentico viaggio dei sensi.

L’offerta romantica alle Thermes Marins include:

Un massaggio su misura di 45 minuti in cabina doppia o individuale.

• Un pranzo di 2 portate al ristorante L’Hirondelle (antipasto-piatto principale piatto principale-dessert), inclusa una coppa di champagne a persona.

Accesso gratuito al complesso benessere delle Thermes Marins Monte-Carlo con piscina coperta con acqua di mare riscaldata a 29°, solarium con vista mozzafiato sul Mediterraneo e sala fitness panoramica dotata di attrezzature sportive Technogym.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre un’Arte del Vivere senza pari dal 1863: una realtà unica al mondo con 2 casinò, tra cui il mitico Casino de Monte-Carlo, 4 hotel (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), le Thermes Marins Monte-Carlo, 30 ristoranti, di cui 5 totalizzano da soli 7 stelle Michelin. Mecca indiscussa della vita notturna, il Gruppo offre anche una vasta rassegna di eventi. La metamorfosi dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la creazione di One Monte-Carlo (residenze esclusive, shopping, ristorante, centro congressi) e la nuova Place du Casino contribuiscono a fare di Monte-Carlo l’esperienza più esclusiva d’Europa.