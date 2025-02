L’iniziativa Filorga “AMA LA TUA PELLE” per il giorno dell’amore

Nelle farmacie aderenti, dal 10 al 16 febbraio con l’acquisto di un prodotto Filorga, un Platinum Ticket che darà la possibilità di vincere il Siero NCEF-REVITALIZE full size, fiore all’occhiello della proposta Filorga che si ispira alle iniezioni rivitalizzanti. Per tutti coloro che parteciperanno al concorso, in omaggio la BOX AMOUR con all’interno una MESO-MASK 15ml.

Si tratta di un siero efficace come un protocollo di iniezioni rivitalizzanti per levigare, uniformare e illuminare. Il nuovo complesso NCEF è di ultima generazione: agisce come un potente booster per la pelle. Una soluzione ancora più potente e concentrata per una rivitalizzazione intensa; un complesso che agisce sui processi biologici essenziali coinvolti nella rivitalizzazione cellulare, per una pelle ancora più luminosa, levigata, uniforme e compatta.

Contiene 10 attivi altamente efficaci ispirati alle iniezioni rivitalizzanti, in una concentrazione del 10%. Il suo metodo di incapsulamento è di ultima generazione: l’innovativo complesso NCEF è veicolato attraverso nuove cronosfere multilamellari, più piccole delle cellule cutanee: questi vettori penetrano nell’epidermide rilasciando in modo costante gli attivi ad alta concentrazione, con precisione e profondità elevate.

MESO MASK

Tonica maschera anti-età per illuminare e schiarire l’incarnato, levigare le rughe e ridurre i segni della fatica cutanea adatta a tutti i tipi di pelle. La sua texture cremosa e vellutata regala un momento unico di relax. La sua formula è arricchita con collagene ed elastina per levigare i tratti. Inoltre, contiene anche un polisaccaride di ramnosio per lenire i rossori, illuminare l’incarnato e rivelare la luminosità della pelle. Urea e ramnosio contribuiscono a potenziare l’effetto idratante della formula.